Samsung permet d’acheter son chargeur 25 Watts sans le câble pour beaucoup moins cher

Samsung vend désormais son chargeur de 25 Watts sans le câble. Une offre très intéressante, puisque le prix du produit est réduit presque de moitié. Pour le moment, cela ne concerne que le marché nord-américain, mais cette offre pourrait arriver prochainement en Europe.

Samsung a emboité le pas d’Apple en ce qui concerne les chargeurs de ses téléphones. Sur ses produits hauts de gamme (comme les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra), la marque coréenne ne fourni plus de chargeur, mais seulement un câble. Il est toutefois possible d’acheter un bloc de 25 Watts séparément, et sans câble.

Pourquoi acheter un chargeur avec câble alors que l’utilisateur en a déjà un ? C’est exactement la question que s’est posée Samsung. Sur la version américaine d’Amazon, le constructeur fait le choix de vendre son chargeur 25 Watts avec et sans fil.

Samsung vend son chargeur 25 watts sans câble

Il s’agit d’un deal intéressant pour l’acheteur, puisque non seulement il n’aura pas de câble en double, mais il peut aussi gagner sur le prix. A l’heure actuelle, un chargeur Samsung 25 Watts avec câble coûte 35 dollars, tandis que sans, il est affiché à 18 dollars. Autant dire que Samsung vous incite à faire le choix du bloc sans fil.

Sur la boutique française d’Amazon, seule la version avec câble est disponible pour 19 euros. On ne sait pas encore si la marque va faire le choix de diviser son produit en deux chez nous (et ainsi augmenter ses prix), mais pour l’instant, l’acheteur français reste gagnant. A noter que Samsung vend également son chargeur de 45 Watts (pour le S22+ et le S22 Ultra) sur la boutique US. Celui-ci est nécessairement vendu avec le fil et est affiché à 50 dollars.

Pour rappel, Samsung a arrêté de fournir des chargeurs dans ses smartphones depuis le Galaxy S21. Si cela ne concerne que les produits hauts de gamme, les nouveaux Galaxy A pourraient aussi être concernés. Officiellement, ne pas mettre de chargeur permet de réduire l’impact carbone de chaque téléphone. En effet, les boîtes sont plus petites et prennent moins de place dans les camions, qui peuvent donc en transporter plus. Cela permet aussi d’inciter les acheteurs à acheter de nouveaux chargeurs à part et surtout à prix fort…