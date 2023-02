Des écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 3 dispo pour moins de 30€ chez AliExpress !

AliExpress vous propose une paire d'écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 3 pour moins de 30€ pendant quelques jours seulement. On vous explique tous les détails de l'offre dans cet article.

AliExpress fête la Saint Valentin avec un peu d'avance et vous propose, jusqu'au 15 février prochain à 8h59, plusieurs offres exceptionnelles. Parmi elles, on a trouvé une paire d'écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Lite à moins de 30€.

En vous rendant très vite sur le site, vous pouvez en effet profiter des écouteurs Bluetooth pour seulement 29,99€. En prime, pour tout ceux qui sont pressés de profiter de leurs écouteurs, AliExpress vous propose une expédition depuis la France métropolitaine et la livraison gratuite en 3 jours.

Suivez le rythme de tous vos contenus avec les Redmi Buds 3 Lite

Avec les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, vous profitez d'une paire d'écouteurs sans fil Bluetooth sûre et confortable. Ils s'ajustent en effet à vos oreilles pour un port confortable et restent toujours légers et doux. Ils offrent ainsi un excellent maintien afin de pouvoir vous accompagner toute la journée, même pendant vos sessions sportives. On précise également leur résistance IP54 contre la poussière et l'eau pour supporter la transpiration et le sport à l'extérieur.

Dotés du Bluetooth 5.2, ils offrent une connexion facile pour tous vos appareils. Ils reconnaissent notamment automatiquement vos appareils pour s'y connecter rapidement et la transmission reste stable pendant toute votre écoute. Vous pouvez ainsi profiter de vos contenus audio sans interférence.

Les écouteurs proposent également une batterie longue durée pour une autonomie qui peut aller jusqu'à 18 heures grâce à l'étui de charge et jusqu'à 5h en une seule charge.

Pour profiter de ces écouteurs à moins de 30€, il vous suffit de les commander rapidement chez AliExpress. Les stocks sont limités alors il ne faut pas traîner.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.