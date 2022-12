Des écouteurs sans fil Lenovo disponibles à moins de 15€ pendant quelques jours !

En ce moment chez AliExpress, vous pouvez profiter d'une paire d'écouteurs sans fil Lenovo pour moins de 15€ ! Pour un prix vraiment mini, vous profitez d'une alternative aux Airpods et vous pouvez écouter tous vos contenus dans un confort optimal. On vous dit tout ci-dessous.

Les Lenovo LP40 Pro sont disponibles en ce moment chez AliExpress pour seulement 11,30€ au lieu de 22,60€. Vous pouvez ainsi en profiter avec -50% de réduction.

Vous vous méfiez de ce type de produits achetés sur AliExpress ? Précisons que le vendeur, Factory Direct Collected Store, bénéficie d'une note de 99,7% d'avis positifs avec pas moins de 5,2 millions d'abonnés. Vous recevez ainsi de vrais écouteurs avec des prestations de qualité.

Les Lenovo LP40 Pro : des écouteurs à prix mini qui peuvent faire pâlir les plus grands

Avec les Lenovo LP40 Pro, vous bénéficiez en premier lieu d'une paire d'écouteurs au design chic et intemporel. Ils sont compacts et disponibles en plusieurs coloris pour s'adapter à tous les styles. Parmi toutes leurs qualités, on trouve une puce intelligente, un son HiFi haut de gamme, une batterie haute capacité et une connexion Bluetooth performante.

Les haut-parleurs sont en métal et permettent des basses riches, complètes et puissantes. Vous pouvez ainsi appeler vos proches pendant des heures sans problème. Compatibles avec le Bluetooth 5.1, ils proposent de plus une connexion stable.

Très confortables, ils s'adaptent à toutes les oreilles et permettent une réduction passive du bruit pour une immersion au top dans vos contenus. Côté batterie, ils tiennent jusqu'à 6 heures. Vous aimez les jeux vidéo ? Ils offrent aussi un temps de latence très bas pour un décalage au minimum.

La puce intelligente leur permet également d'être indépendants l'un de l'autre. Votre smartphone envoie le son à chaque écouteur et non à un écouteur qui l'envoie ensuite à l'autre. On retrouve cette technologie chez les écouteurs haut de gamme et avec les Lenovo LP40 Pro.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.