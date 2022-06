Des écouteurs sans fil Adidas à prix mini chez la Fnac

À l'approche de la fête des pères, la Fnac fait fort et vous propose une paire d'écouteurs sans fil à réduction de bruit Adidas à prix mini ! Découvrez tous les détails de l'offre dans cet article.

Profiter de l'offre chez la Fnac

En ce moment, la Fnac vous propose un bon plan incroyable : des écouteurs sans fil à réduction de bruit Adidas Z.N.E 01 à prix cassé ! En vous rendant dès maintenant sur le site de vente en ligne, vous pouvez en effet profiter de ces écouteurs Bluetooth pour seulement 149,99€ au lieu de 189,99€, soit une réduction de -21%.

En prime, en commandant les écouteurs Adidas chez la Fnac, vous profitez aussi de :

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Famille ou Deezer Premium (au choix).

1 mois d'abonnement offert pour la plateforme de streaming de documentaires BrutX.

La livraison offerte.

La réduction active du bruit et un son de qualité supérieure

Avec les écouteurs Adidas, vous profitez d'écouteurs de qualité avec la réduction active du bruit. Vous pouvez ainsi rester parfaitement concentré sur vos contenus audio sans être gêné par les bruits extérieurs. Vous pouvez aussi décider de rester en toute sécurité en activant le mode transparence pour n'entendre que les bruits essentiels comme ceux de la circulation ou les annonces des transports en commun.

Dotés d'un design élégant et très ergonomique, les écouteurs Adidas peuvent vous accompagner dans toutes vos activités. Ils sont certifiés IPX5 et sont donc étanches et résistants à l'humidité. Que vous soyez sous la pluie ou que vous transpiriez, vous pouvez les porter sans rien craindre. Ils sont de plus livrés avec des embouts de tailles différentes afin de s'adapter à toutes les formes d'oreilles et de rester en place quoique vous fassiez.

Côté autonomie, ils sont également très performants et proposent jusqu'à 4h30 d'écoute par chargement, soit plus de 20h d'écoute avec le boîtier de recharge.

Pour profiter de ces écouteurs à prix cassé, rendez-vous de suite chez la Fnac.