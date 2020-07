La PlayStation a le droit à ses baskets chez Zara pour 36 euros

Envie de porter des baskets aux couleurs de la PlayStation première du nom ? Ce sera possible grâce à Zara. La chaîne présente des chaussures un peu spéciales au look particulier. Cependant, il semblerait qu’elles soient destinées aux enfants avant tout.

Zara présente un nouveau produit un peu particulier aujourd’hui. Il s’agit de baskets aux couleurs de la toute première PlayStation , sortie en 1994. Des chaussures au look rétro qui sont d’ores et déjà vendues sur la boutique en ligne de la chaîne espagnole.

Ces baskets arborent une robe d’un gris bien particulier : celui de la PS1. On peut aimer ou non le design, mais il faut avouer que l’opération est intéressante. Elles sont vendues à un tarif relativement intéressant, puisque le prix affiché est de 35,95 euros. Une affaire, dit comme ça.

Cependant, il faut signaler que ces chaussures ne semblent être destinées qu’aux enfants. En effet, les tailles vont du 27 au 41 seulement. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les tailles supérieures à 35 ne sont même plus disponibles. Voici la description du produit sur le site du constructeur, qui ne précise rien à ce sujet :

« Baskets avec construction en tissu élastique, imprimé et détails PlayStation. Tirants à l’avant et à l’arrière pour faciliter le chaussage. Ajustement par bande élastique sur le devant. Doublure et semelle intérieure effet mémoire de forme en tissu. Semelle légère avec coussin d’air décoratif. »

La PlayStation, une console qui fait toujours vendre

La PlayStation 1 bénéficie d’une petite poussée de nostalgie depuis quelques années. Nike avait par exemple présenté des baskets elles aussi dédiée à la PS1 il y a deux ans. Pour ses 20 ans, Sony avait sorti une manette PS4 aux couleurs de sa première machine. Un objet toujours vendu aujourd’hui en reconditionné sur les sites marchands.

Enfin, Sony avait misé sur la PS1 Classic en 2018, une petite console à l’image de la SNES Mini de Nintendo. Si l’initiative était intéressante, la machine n’a pas convaincu, trop limitée par son nombre de jeux et sa partie logicielle fainéante. La PS2 fête ses 20 ans cette année et pourrait elle aussi avoir le droit à bon nombre de produits dérivés pour l’occasion.