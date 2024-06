Des bordures ultra fines pour l’iPhone 16 Pro, une nouvelle fonctionnalité dans WhatsApp, c’est le récap’ de la semaine

L’iPhone 16 Pro offrira un excellent ratio écran-corps, la fonctionnalité « Imagine » débarque dans WhatsApp, trois smartphones Samsung bientôt privés de mise à jour logiciel, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’une nouvelle fonctionnalité très pratique rejoint WhatsApp, Sony lance un nouvel adaptateur pour son casque Playstation VR2 et Samsung annonce la fin du suivi logiciel des Galaxy A51 5G, Galaxy A41 et Galaxy M01. Les bordures de l’iPhone 16 Pro pourraient être encore plus fines que celles du Galaxy S24 et la police ferme un nouveau site de streaming pirate très populaire.

iPhone 16 Pro : le meilleur ratio écran-corps du marché ?

Alors que la future gamme de smartphone Apple devrait être dévoilée dans environ trois mois, les fuites continuent de se multiplier. Cette semaine, Ice Universe lève le voile sur le design des modèles haut de gamme. Si l’on en croit le leaker chinois, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max profiteraient de bordures particulièrement fines et offriraient le meilleur ratio écran-corps, devant le Galaxy S24. Pour réussir à proposer le “smartphone aux bordures les plus fines du monde”, Apple utilise la Border Reduction Structure (BRS).

Lire : L’iPhone 16 Pro aura un bel avantage sur le Galaxy S24

TV Mucho ferme ses portes

Après YggTorrent, c’est au tour d’un autre site pirate particulièrement populaire de disparaître. En effet, la police a fait fermer TV Mucho, aussi connu sous le nom de Teeveeing. Le service IPTV était actif depuis 2015, comptait 14 000 abonnés, et les bénéfices accumulés étaient d’environ 5 millions d’euros en 10 ans. 8 personnes ont été arrêtées, après avoir été retrouvées aux îles Canaries et dans plusieurs villes d’Espagne.

Lire : IPTV : ce site pirate populaire ferme ses portes après 10 ans d’existence, les autorités ont gagné

WhatsApp : « Imagine » permet de créer des images personnalisées

Une nouvelle fonctionnalité très pratique devrait bientôt rejoindre l’application de messagerie et faire gagner du temps aux utilisateurs qui souhaitent créer facilement des images personnalisées. L’outil, baptisé « Imagine », s’appuiera sur l’intelligence artificielle pour créer images spécifiques avec une simple description textuelle. Cette innovation n’est actuellement disponible que dans certains pays mais devrait être développée rapidement.

Lire : WhatsApp : vous n’aurez bientôt plus besoin de passer des heures à chercher l’image parfaite pour vos messages

À quoi sert le nouvel adaptateur de Sony ?

Sony vient de lever le voile sur un nouvel adaptateur qui permettra aux joueurs de profiter de leur casque PSVR2 sur de nombreux jeux PC. En effet, grâce à la compatibilité SteamVR, les utilisateurs pourront exploiter les capacités 4K du casque ou encore sa détection du toucher des doigts. Attention, l’adaptateur ne sera pas donné puisqu’il sera disponible à partir de 59,99 euros, et Sony avertit que certaines fonctionnalités ne seront pas transposées sur PC.

Lire : PlayStation : ce nouvel adaptateur coûte 60 euros, mais à quoi sert-il ?

Les Galaxy A51 5G, A41 et M01 ne bénéficieront plus de mise à jour

Samsung a mis à jour son site internet afin d’avertir de la fin du suivi logiciel pour trois de ses smartphones. En effet, les Galaxy A51 5G, Galaxy A41 et Galaxy M01 ne recevront désormais plus de mise à jour logiciel. Si vous être le propriétaire de l’un de ces modèles, devenus vulnérables aux failles de sécurité, nous vous encourageons à vous offrir un nouveau smartphone pour ne pas prendre de risque.

Lire : Ces trois smartphones Samsung n’auront plus de mises à jour de sécurité Android

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy A25 5G : un smartphone séduisant à moins de 350 euros

Lors de notre test, nous avons été conquis par l’autonomie élevée, les finitions très soignées et la qualité des images sans zoom. On adore également les 5 ans de mise à jour et le logement microSD. Attention, vous ne trouverez pas de chargeur dans la boîte, la charge est assez lente et la qualité des photos de nuit est médiocre. Si votre priorité est de trouver un smartphone puissant, notamment pour les jeux vidéo, passez votre chemin.

Lire : Test Samsung Galaxy A25 5G : plus endurant qu’intelligent

Huawei MateBook X Pro 2024 : le meilleur des ultra-portables

Huawei frappe fort avec cet ultra-portable incroyable. Le MateBook X Pro 2024 combine puissance, chauffe bien gérée, excellente autonomie, écran OLED bien calibré et clavier et trackpad agréables. On adore également les logiciels embarqués et son design fin et léger aux finitions impeccables. Malheureusement, le prix XXL de cet excellent ordinateur ne sera pas adapté à tous les portefeuilles puisque le MateBook X Pro 2024 est vendu à 2499 euros.

Lire : Test Huawei MateBook X Pro 2024 : fin, léger, puissant, ergonomique, il a tout pour lui