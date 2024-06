L’iPhone 16 Pro aura un bel avantage sur le Galaxy S24

Apple va améliorer le design de l'iPhone 16 Pro, qui profitera de bordures plus fines que le Galaxy S24. De quoi intégrer un plus grand écran sans trop sacrifier la compacité.

Dans un peu plus de trois mois, Apple va dévoiler officiellement sa nouvelle série iPhone 16. Le développement de ces appareils est terminé d'un point de vue matériel et les partenaires et fournisseurs de l'entreprise californienne s'activent pour commencer la production des composants des smartphones, dont l'assemblage devrait débuter durant l'été. Grâce aux fuites venant des chaînes de production, les informations qui nous parviennent sur les futurs mobiles d'Apple se montrent de plus en plus fiables.

Et c'est Ice Universe qui vient dévoiler une spécificité de l'iPhone 16 Pro (et de l'iPhone 16 Pro Max). Ce leaker chinois, très réputé du milieu, vient confirmer que l'iPhone 16 Pro jouira de bordures plus fines autour de la dalle de l'appareil. Il fait savoir que les bords de l'iPhone 16 Pro seront moins épais que ceux du Galaxy S24, et qu'Apple devrait même proposer le “smartphone aux bordures les plus fines du monde”. Il parle ici, sans doute, de rapport écran-corps en général, puisque des mobiles à écran incurvé suppriment totalement les bordures sur les côtés, mais pas en haut et en bas.

Le meilleur ratio écran-corps pour l'iPhone 16 Pro ?

De précédents rapports évoquaient déjà un tel changement de design. Apple aurait recours à une nouvelle technologie, la Border Reduction Structure (BRS), pour parvenir à ses fins. Celle-ci permet notamment d'aider à réduire la taille de la bordure inférieure, que l'on appelait auparavant le menton. Ces dernières années, Apple a consenti beaucoup d'efforts pour réduire l'épaisseur des bordures de ses iPhone, qui étaient considérés comme très en retard à ce sujet par rapport à la concurrence Android haut de gamme.

Cette réduction de la taille des bordures va permettre à Apple d'offrir de plus grands écrans sur les modèles Pro, sans trop augmenter les dimensions des terminaux. Pour rappel, les deux appareils devraient gagner chacun environ 0,2 pouce de diagonale d'écran. L'iPhone 16 Pro disposera d'un affichage de 6,3 pouces au lieu de 6,1 pouces et l'iPhone 16 Pro Max de 6,9 pouces, contre 6,7 pouces pour l'iPhone 15 Pro Max.