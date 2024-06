WhatsApp : vous n’aurez bientôt plus besoin de passer des heures à chercher l’image parfaite pour vos messages

WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des images personnalisées grâce à l'intelligence artificielle dans sa toute dernière bêta.

WhatsApp, l'application de messagerie la plus populaire au monde, vient de subir une refonte majeure de son interface sur iOS et Android. Cette mise à jour a introduit un design plus moderne, des améliorations du mode sombre et une navigation optimisée grâce à sa nouvelle barre de recherche. Cependant, Meta, la société mère de la messagerie, prépare déjà une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien changer la manière dont nous utilisons l'application.

La version bêta 2.24.12.4 de WhatsApp intègre déjà cette fonctionnalité appelée “Imagine“. Ce nouvel outil permet aux utilisateurs de créer et d'envoyer des images générées par IA en décrivant simplement ce qu'ils veulent voir. Cette innovation, développée par les chercheurs de Meta, est actuellement accessible à un nombre limité de testeurs.

Whatsapp teste un générateur d’images IA intégré à sa messagerie

La nouvelle option “Imagine” apparaît dans l'interface de chat de WhatsApp, aux côtés des options habituelles comme l'audio et les cartes de visite. En appuyant sur ce bouton, les utilisateurs peuvent demander à l'IA de créer une image spécifique, qui est ensuite intégrée dans la conversation. Cette fonctionnalité utilise la technologie de Meta AI, une intelligence artificielle avancée capable de créer des visuels à partir de simples descriptions textuelles.

Actuellement, la fonctionnalité est encore en développement et n'est disponible que dans certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Les développeurs travaillent à élargir son accessibilité et à améliorer ses capacités. À terme, cette innovation pourrait permettre aux utilisateurs de WhatsApp de personnaliser davantage leurs conversations.

C’est plutôt pratique dans des contextes où les images jouent un rôle clé lorsque, par exemple, lorsqu'on veut décrire une idée, mais que les résultats de recherche sur le web ne sont pas satisfaisants. Cette évolution pourrait également ouvrir la voie à d'autres applications de l'IA dans la messagerie telles que des assistants virtuels pour planifier des rendez-vous ou des réponses automatiques contextuelles.

