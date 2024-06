IPTV : ce site pirate populaire ferme ses portes après 10 ans d’existence, les autorités ont gagné

La police est parvenue à faire fermer un site de streaming illégal actif depuis 2015. Il comptait des milliers d'abonnés à travers le monde et a engrangé plusieurs millions d'euros de bénéfices. Huit personnes ont été arrêtées.

Sale temps pour les sites IPTV pirates. Les gouvernements et autres associations de défense des ayants droit ne comptent plus les laisser agir impunément et multiplient les opérations pour y mettre un terme. De plus en plus de plateformes illégales tombent face aux autorités. Même les plus célèbres comme Yggtorrent ne sont pas épargnés. Personne n'est donc à l'abri, comme en atteste cette récente réussite de la police espagnole.

Dans un communiqué, elle explique avoir mené à bien une enquête déclenchée en 2022 suite à une plainte de l'Alliance pour la créativité et le divertissement (ACE). Cette coalition internationale de lutte contre le piratage est responsable par exemple de la fermeture d'Uptobox, le célèbre site de partage de fichiers. Elle visait ici un service IPTV en activité depuis 2015 et fort de 14 000 abonnés dans le monde : TV Mucho, également connu sous le nom de Teeveeing.

Ce site de streaming pirate disparaît après 10 ans d'activité

Le site proposait un abonnement mensuel allant de 10 à 19 € selon la formule choisie, permettant d'accéder illégalement à environ 130 chaînes de télévision et des milliers de films et séries. Au cours de l'enquête, les autorités ont pu remonter la trace de la personne en charge de ce qui est présenté comme “un réseau commercial et criminel“. Il s'agit d'un homme originaire des Pays-Bas. TV Mucho lui a rapporté 5,3 millions d'euros en 10 ans.

Lire aussi – L’un des plus vieux sites pirates ferme ses portes, les ayants droit crient victoire

Sous ses ordres, plusieurs personnes opéraient dans différentes villes d'Espagne et aux îles Canaries. Au total, 8 individus ont été arrêtées. Les pages Web du service renvoient désormais au site de la police, qui précise que tous les serveurs de TV Mucho sont entre ses mains. Cela veut dire qu'elle a accès aux informations personnelles concernant les clients. Ces derniers pourraient donc en théorie être poursuivis en justice pour avoir souscrit un abonnement.