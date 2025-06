L’AirTag 2 est presque prêt, mais sera-t-il présenté à la WWDC, la grande conférence d’Apple ?

La sortie du successeur de l'AirTag, la balise Bluetooth d'Apple, est imminente. Le prochain gros événement d'Apple, la WWDC, serait l'occasion parfaite pour le présenter. Est-ce envisageable cela dit ?

Depuis leur sorties en 2021, les AirTags d'Apple ont régulièrement fait parler d'eux. Ces petites balises Bluetooth à la base pensées pour retrouver facilement ses clés ou un bagage égaré se sont retrouvé au centre de faits divers peu réjouissants. Traçage de personnes sans leur consentement, danger pour les animaux qui peuvent avaler l'appareil… Autant de situations qui ont poussé la marque a réagir, notamment en permettant aux iPhone de détecter les AirTags indésirables et autres appareils similaires.

Bien sûr, cela n'a pas empêché Apple de travailler en parallèle sur le successeur de la balise ronde. On sait peu de choses à son sujet, si ce n'est qu'il devrait sortir vers le milieu de l'année 2025. Au moment d'écrire cet article, nous sommes le 9 juin, donc pile à la bonne période. D'autant qu'à 19h ce soir, Apple va tenir sa WWDC, la conférence lors de laquelle il présentera iOS 26, entre autres. L'occasion de voir l'AirTag 2 ?

Verra-t-on l'AirTag 2 lors de la WWDC d'Apple ?

Disons-le tout de suite, la réponse ne va pas plaire à celles et ceux qui l'attendent. Non, l'AirTag 2 ne devrait pas être présenté lors de la WWDC d'Apple le 9 juin 2025. C'est en tout cas l'avis du journaliste Mark Gurman, et il se défend. Déjà, la marque à la pomme croquée ne dévoilera probablement pas de nouveaux appareils lors de sa conférence, quel qu'il soit. Aucun n'est prêt et ils auront droit à un événement dédié plus tard dans l'année.

De plus, la 2e génération de la balise n'est pas quelque chose d'assez notable pour justifier de lui faire une telle place. Apple a déjà présenté du “hardware” lors de la WWDC, mais ne semble plus être dans cette optique désormais. Il n'empêche que l'AirTag 2 est “presque prêt“ d'après Gurman. Une annonce dans les prochaines semaines n'est donc pas à exclure. Rappelons que l'AirTag 2 devrait notamment avoir une meilleure portée que son prédécesseur, ainsi qu'une protection accrue contre les usages à des fins d'espionnage.