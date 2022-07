Dernières heures pour profiter de la Galaxy Watch 4 Classic avec 100€ de remise

Foncez chez Darty avant la fin des soldes et profitez de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 Classic avec 100€ de remise !

Découvrir l'offre chez Darty

Les soldes se terminent dans quelques heures. C'est donc le moment ou jamais de profiter des dernières bonnes affaires ! Pour vous aider à ne perdre aucune seconde, on a fait nos propres recherches de notre côte et on a trouvé une offre à ne pas rater : la Samsung Galaxy Watch 4 Classic noir avec -100€ de remise.

En vous rendant très vite chez Darty, vous pouvez ainsi profiter de la montre connectée pour seulement 269,99€ au lieu de 369,99€.

En prime, Darty vous propose plusieurs autres cadeaux :

70€ remboursés en remplissant un coupon sur le site de Samsung.

10% de remise pour les abonnés Darty Max.

In fine, la montre connectée vous revient à 180€ ! Difficile de dire non à un tel prix…

Une montre connectée haut de gamme à moins de 200€

Avec la Galaxy Watch 4 Classic, vous profitez de plusieurs prestations haut de gamme. La montre connectée sortie récemment propose en effet le neck plus ultra de la technologie avec notamment un cadran rotatif physique et un écran lumineux au style inspiré de l'horlogerie traditionnelle.

Conçue pour vous accompagner dans toutes vos activités, elle peut suivre vos progrès sportifs et propose plus de 90 activités. C'est également la première montre connectée à proposer la mesure de la composition corporelle. Avec la Galaxy Watch 4, vous pouvez ainsi connaître votre pourcentage de muscles, d'eau, de graisse corporelle, etc.

Afin de vous accompagner au mieux dans votre quotidien, elle propose également le suivi de votre sommeil et peut analyser les différents stades de sommeil, ainsi que votre taux d'oxygène dans le sang et vos habitudes de ronflement.

Autre grande nouveauté, la Galaxy Watch 4 Classic est équipée de Wear OS et vous permet de connecter vos appareils très facilement.

Pour profiter de cette montre au prix le plus bas vu jusqu'ici, rendez-vous vite chez Darty.