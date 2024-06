Dernier jour pour profiter d’un iPad ou d’une tablette Samsung Galaxy à prix cassé chez AliExpress !

Les dernières 24 heures du festival de l'été AliExpress offrent des réductions spectaculaires sur les tablettes phares. Ne manquez pas l'occasion de vous procurer un iPad ou une tablette Samsung Galaxy à des prix imbattables !

Pour célébrer les dernières 24 heures de son festival de l'été, AliExpress propose des réductions alléchantes sur une sélection de produits high-tech. Les amateurs de technologie peuvent ainsi bénéficier de rabais exceptionnels sur des tablettes de marques renommées telles que Samsung et Apple. Ces offres sont une aubaine pour tous ceux qui cherchent à s'équiper de matériel de qualité à moindre coût.

Parmi les offres les plus attrayantes, on retrouve :

La Samsung Galaxy S9 FE à 357,65€ au lieu de 536,92€ soit avec une remise de 33%

L'iPad 10e génération à 369,07€ au lieu de 568,57€ soit avec une réduction de 35%.

Ces deux offres représentent une opportunité rare de se procurer des tablettes de qualité supérieure à des tarifs défiant toute concurrence.

iPad 10e génération : L'élégance et la performance à prix réduit

L'iPad 10e génération, bénéficiant d'une remise de 35%, est un incontournable de cette fin de festival. Reconnu pour sa robustesse et sa facilité d'utilisation, cet iPad est équipé d'un écran Retina de 10,2 pouces, offrant une résolution exceptionnelle pour une expérience visuelle immersive. Son processeur A14 Bionic permet une utilisation rapide et efficace, qu'il s'agisse de multitâche, de jeux ou de navigation sur internet. Avec 64 Go de stockage, vous disposez de suffisamment d'espace pour vos applications et médias.

L'iPad 10e génération est également compatible avec l'Apple Pencil et le Smart Keyboard, transformant votre tablette en un véritable outil de productivité. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement un amateur de technologie, cet iPad répondra à tous vos besoins avec une performance et une fiabilité sans faille.

Samsung Galaxy S9 FE : Une tablette polyvalente et puissante en promotion

La Samsung Galaxy S9 FE, avec son prix réduit de 33%, se distingue lui aussi par ses performances exceptionnelles et son design élégant. Dotée d'un écran AMOLED de 11 pouces, cette tablette offre une qualité d'image remarquable, idéale pour le streaming, les jeux et la navigation web. Son processeur puissant garantit une fluidité et une rapidité d'exécution pour toutes vos applications. Avec une capacité de stockage de 128 Go, extensible via une carte microSD, vous avez amplement d'espace pour vos fichiers, photos et applications. De plus, sa batterie longue durée vous assure une utilisation prolongée sans interruption.

Cette tablette est également équipée d'un stylet S Pen, parfait pour prendre des notes, dessiner ou travailler sur des projets créatifs. La Samsung Galaxy S9 FE est un choix judicieux pour ceux qui recherchent une tablette performante, que ce soit pour le travail ou le divertissement.

La Samsung Galaxy S9 FE et l'iPad 10e génération, avec leurs remises importantes, représentent des opportunités à ne pas manquer pour s'équiper à moindre coût. Ne tardez pas à profiter de ces offres avant qu'il ne soit trop tard ! Et pour encore plus de bons plans, pensez à utilisez les codes promos AliExpress pour le festival de l'été :

FRSC04 pour 4€ de remise dès 29€ d'achat

FRSC08 pour 8€ de remise dès 59€ d'achat

FRSC12 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat

FRSC20 pour 20€ de remise dès 139€ d'achat

FRSC50 pour 50€ de remise dès 299€ d'achat

FRSC80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

