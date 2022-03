Dell XPS 15 et XPS 17 (2022) officiels : Core-i 12e gen, GeForce RTX, dès 1600 €

Dell dévoile deux ordinateurs portables dans sa gamme XPS : les nouveaux XPS 15 et 17. Ils embarquent un Core i de 12e génération, un écran 4K de 15 et 17 pouces, jusqu’à 64 Go de DDR5, jusqu’à 4 To de stockage (extensibles jusqu’à 8 To) et une carte graphique dédiée GeForce RTX en option. Ils seront disponibles à partir du 29 mars 2022. Les prix démarrent à 1699 euros.

Dell a présenté aujourd’hui, jeudi 24 mars, deux nouveaux PC portables pour la gamme XPS. La marque américaine renouvelle ici ses deux modèles « cœur de gamme », les XPS 15 et XPS 17. Ces deux ordinateurs succèdent très naturellement aux précédents modèles de 2020 dont ils reprennent l’encombrement, la taille d’écran (15,6 pouces et 17 pouces, respectivement) et le positionnement. Mais la plate-forme a évidemment changé pour apporter de la modernité.

Dell officialise ses premiers PC dotés des Core i de 12e génération

Au cœur de ces nouvelles plates-formes, vous retrouvez la nouvelle génération de Core i d’Intel. Les deux PC sont équipés de la 12e génération de processeurs du fondeur américain, du Core-i5 au Core-i9 selon vos besoins. Ils sont accompagnés au choix de 8 à 64 Go de RAM au format DDR5 et de 256 Go à 4 To de stockage au format SSD. Vous avez la possibilité d’étendre, par la suite, jusqu’à 8 Go avec un deuxième module de 4 Go.

Côté carte graphique, vous retrouvez ici aussi plusieurs options. Avec les processeurs les plus légers, vous disposez d’une carte intégrée, Intel Iris Xe ou Intel HD Graphics. Si vous souhaitez une carte graphique dédiée, ils sont proposés avec une GeForce RTX 3050 ou 3050 Ti pour le XPS 15 (avec 4 Go de GDDR6) et avec une GeForce RTX 3050 (4 Go de GDDR6) ou 3060 (6 Go de GDDR6) pour le XPS 17.

Le XPS 15 est proposé avec une dalle OLED en option

Observons le reste de la fiche technique. Les écrans sont InfinityEdge. La définition est Full HD ou 4K, avec une luminosité de 500 nits et la compatibilité avec les échantillons RGB (100 %) et DCI-P3 (93 %). Tous les écrans sont IPS, sauf une déclinaison du XPS 15. Celle-ci profite d’une dalle OLED dont la définition atteint 3,5K. Les écrans des deux PC sont, en option, tactiles.

Côté connectique, vous retrouvez sur le XPS 15 2 ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 type-C et un lecteur de carte SD. Sur les tranches du XPS 17 se trouvent directement 4 ports Thunderbolt 4. Si vous préférez les connexions sans fil, les deux PC sont compatibles WiFi 6 et Bluetooth 5.1.

Le XPS 15 est vendu à partir de 1700 € et le XPS 17 à partir de 2600 €

Les deux PC profitent de 4 haut-parleurs d’une puissance totale de 8 watts (toujours affublés de la technologie MaxxStudio Pro), d’un port jack 3,5 mm et de deux microphones. Les capacités des batteries atteignent 56 Whr ou 86 Whr pour le XPS 15 et 97 Whr pour le XPS 17. Les châssis sont en aluminium. Leur poids démarre à 1,8 kg pour le plus petit et 2,2 kg pour le plus grand. Windows 11 est évidemment préinstallé, en version Home ou Pro.

Lire aussi – Dell XPS 13 Plus : ce PC portable utilise une Touch Bar façon MacBook Pro

Les prix de ces deux PC démarrent à 1700 euros pour le XPS 15 et 2600 euros pour le XPS 17. Soit une baisse de prix sur le XPS 15 et une belle montée sur le XPS 17. Les deux ordinateurs seront disponibles à partir du 29 mars. Attention, la version GeForce RTX 3060 du XPS 17 ne sera pas proposée en magasin avant le mois d’avril, signe que la logistique sur certains composants électroniques, notamment les processeurs graphiques, est encore très compliquée.