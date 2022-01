Dell XPS 13 Plus : ce PC portable utilise une Touch Bar façon MacBook Pro

Dell vient de présenter le dernier membre de sa famille d'ordinateurs portables haut de gamme XPS, le XPS 13 Plus. Le PC portable apporte de nombreuses nouveautés, dont une Touch Bar et un trackpad invisible qui occupe toute la partie inférieure de l’appareil.

Dell a annoncé le lancement d’un nouvel ordinateur portable XPS 13 Plus, qui présente le design épuré emblématique de la société, ainsi que le dernier processeur de 12e génération 28 W d'Intel, des ventilateurs plus grands qui fournissent un flux d'air 55 % plus important sans augmenter le bruit, et un écran OLED.

Avec son nouveau XPS 13 Plus, Dell a voulu réimaginer l'ordinateur portable traditionnel en le simplifiant et en le rationalisant. Pour cela, le fabricant a notamment remplacé le pavé tactile discret par une feuille de verre qui s'étend sur toute la longueur du plateau, sous le clavier. Le nouveau pavé tactile ininterrompu utilise un retour haptique pour remplacer un clic par une vibration, une méthode familière à tous ceux qui ont possédé un MacBook récent.

À lire également – Test du Dell XPS 13 (2020) 4K : c’est qui le patron ?!

Dell s’inspire du MacBook d’Apple et apporte une Touch Bar à son Dell XPS 13 Plus

Le plus grand changement se situe au niveau de la conception du clavier. En effet, Dell a remplacé la rangée de fonctions traditionnelle par une expérience tactile capacitive. Cela vous permet de passer des touches de fonction traditionnelles aux boutons de contrôle des médias en quelques secondes. Les touches plus grandes s'étendent désormais jusqu'au bord de l'ordinateur portable.

Cette nouvelle barre de fonction nous rappelle beaucoup la Touch Bar qui se trouvait sur les MacBook Pro des générations précédentes, mais qu’Apple a décidé d’abandonner avec l’arrivée des nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max.

Côté caractéristiques techniques, le XPS 13 Plus offre jusqu'à un processeur Intel Core i7 12800H de 12e génération Alder Lake avec jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 To de stockage SSD PCle 4 et toutes les versions sont équipées de la carte graphique Iris Xe d'Intel. Il est livré avec le Killer Wi-Fi 6E d'Intel et un dongle USB-A vers USB-C dans la boîte.

Malheureusement, la mince sélection de ports du XPS 13 ne semble pas s'améliorer pour le modèle Plus. Il n'y a toujours que deux ports Thunderbolt 4 ici, et le slot pour carte microSD des générations précédentes a disparu. Aucune information sur l’autonomie n’a été communiquée, mais Dell a annoncé que vous pourrez utiliser la technologie Express Charge 2.0, qui vous permettra de bénéficier de 80 % de l'autonomie de votre batterie en moins d'une heure de charge.