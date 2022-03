Xiaomi lance une imprimante qui se nettoie toute seule

Une nouvelle imprimante à jet d’encre est disponible en Chine dans le catalogue de Xiaomi. Elle s’appelle Mijia Inkjet All-in-One Printer. Elle combine les fonctions d’imprimante, scanner et photocopieur. Sa particularité est d’être équipée d’un système qui nettoie automatiquement les buses des cartouches pour réduire les risques d’impression de mauvaise qualité. Elle est vendue moins de 180 euros.

Vous savez qu’il existe deux types d’imprimantes. Les imprimantes laser et les imprimantes à jet d’encre. Les premières utilisent du « toner », une encre sous forme de poudre. Un laser très précis frappe un tambour photosensible qui va attirer le toner selon l’image à imprimer. Il va ensuite déposer l’encre sur la feuille qui va passer entre deux tambours chauffés. Ces derniers vont « cuire » le toner pour fixer l’encre.

Les secondes utilisent de l’encre liquide contenue dans des cartouches. Une tête d’impression va parcourir une page sur toute sa largeur pour imprimer, ligne après ligne, le document demandé. Cette tête est équipée d’une « buse » qui va éjecter la goutte d’encre au bon moment pour qu’elle se positionne de façon idéale sur la feuille. De l’entretien de cet élément dépend la qualité d’impression.

Cette imprimante de Xiaomi nettoie automatiquement sa tête d'impression

En effet, à force de frottement et d’utilisation, les buses perdent leur alignement. En outre, elles peuvent s’encrasser et se boucher. Pour éviter cela, il est conseillé aux propriétaires d’une imprimante à jet d’encre de nettoyer la tête d’impression. Pour se passer de cette étape, Xiaomi lance la Mijia Inkjet All-in-One Printer, une imprimante à jet d’encre capable de se nettoyer toute seule. Le but étant de garantir la qualité d’impression et d’éviter que les 1600 buses intégrées à la tête ne se bouchent.

Bien évidemment, ce n’est là qu’une de ses qualités. La fiche produit de l’imprimante affirme également qu’elle est capable d’imprimer 9500 pages avec ses quatre cartouches d’encre (RGBN). Ce modèle est un MFP : cela veut dire qu’il numérise des documents et les photocopie. Le scanner est équipé d’un logiciel qui améliore le rendu des documents enregistrés. Enfin, elle est compatible USB et WiFi. Elle fonctionne sans fil avec Windows, Linux, MacOS, Android et iOS. Cette imprimante est en vente uniquement en Chine. Son prix est de 1100 yuans environ, soit l’équivalent de 160 euros. Retrouvez ici notre sélection d'imprimante multifonction.