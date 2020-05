Après le nouveau XPS 13, Dell continue de renouveler sa gamme de portables pour utilisateurs experts. Basé sur le même châssis que la version 13 pouces, le XPS 15 et le XPS 17 débarquent avec une configuration qui n’a parfois rien à envier à la gamme Alienware. Ils arriveront avant le début de l’été en France.

Porté par les très bons retours sur le XPS 13, notamment sur son design en aluminium et fibre de carbone et sur la qualité de son écran 13 pouces (qui peut monter jusqu’en UHD+ selon les configurations), Dell continue de renouveler sa gamme XPS avec ses deux grands frères, le XPS 15 et le XPS 17, deux nouveaux PC portables sous Windows 10 qui arriveront en France le 14 mai pour le modèle 15 pouces et le 11 juin pour le modèle 17 pouces. Notez que ces deux XPS ont été annoncés en même temps que le renouvellement de gamme d’Alienware.

Lire aussi : Concept Ori : Dell dévoile un étonnant PC portable à écran pliable

Principale amélioration ici, les deux nouveaux modèles bénéficient du même châssis que le XPS 13, avec des dalles 16/10e et de très fines bordures autour des écrans. Dell se vante d’ailleurs d’offrir avec le XPS 17 un laptop de 17 pouces dans un format de 15 pouces, pour réaffirmer jusqu’où Dell a optimisé les technologies d’écran. Comme le XPS 13, le XPS 15 et le XPS 17 proposeront des dalles Full HD+ ou Ultra HD+. Et nous espérons qu’elles seront d’aussi bonne qualité que celles du petit frère.

Autre point intéressant, les deux nouveaux XPS profitent de quatre haut-parleurs compatibles avec la technologie MaxxAudio Pro pour une belle dispersion du son. Ce qui plaira aux vidéastes et aux spécialistes de l’audio. Enfin, pour finir sur le design, ils intègrent le nouveau système de refroidissement actif, avec deux ventilateurs placés géographiquement sous le clavier.

22 heures d’autonomie en moyenne

À l’intérieur des châssis, vous retrouverez évidemment un processeur Intel Core i de 10e génération. Le XPS 17 se décline en de nombreuses configurations. Il part du Core i5 et monte jusqu’au Core i9 (modèle 10885H), jusqu’à 64 Go de mémoire vive (DDR4) et jusqu’à 2 To de stockage au format SSD. Côté carte graphique, le XPS 17 proposera de l’Intel HD Graphics en intégré et du Nvidia GeForce en dédié. Et plus précisément dans le dernier cas une GTX 1650 Ti ou une RTX 2060. La batterie intégrée au XPS 17 devrait offrir une autonomie de 19 heures selon les mesures réalisées par le constructeur.

Le XPS 15 profite de configurations assez proches de celles du XPS 17. Du Core i5 au Core i7 dès le mois de mai, et du Core i9 dans un deuxième temps. Le processeur le plus puissant sera le Core i9-10885H, comme pour le XPS 17. Le XPS 15 propose lui aussi de 8 à 64 Go de RAM DDR4 et de 156 Go à 2 To de stockage SSD. Côté carte graphique, outre l’Intel HD Graphic pour l’intégré, vous disposez d’une seule option en intégré : la GeForce GTX 1650 Ti Max Q de Nvidia. L’autonomie mesurée par Dell sur ce produit atteint 25 heures.

Lire aussi : Test du Dell Latitude 7400 2-en-1 : il vous reconnaît même en veille !

Les deux produits arriveront donc sur le site de Dell dans toutes les permutations possibles dans les prochaines semaines. Une sélection de quelques configurations sera également présente chez les distributeurs. Le prix du XPS 15 démarre à 1799 euros, tandis que le prix du XPS 17 démarre à 1999 euros.