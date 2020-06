Dell lance la nouvelle édition de son désormais célèbre XPS 13. Le roi des PC ultraportables revient plus musclé, plus compact et plus beau que jamais. En prime, il s’offre un écran 4K, une première dans l’histoire de la gamme.

En quelques années, Dell a su s’imposer comme la référence sur le marché des PC ultraportables. Difficile de passer à côté des XPS 13 salués par tous pour leur élégance, leur compacité et leur polyvalence. D’année en année, le constructeur a amélioré ici et là quelques éléments afin de rendre sa machine la plus mobile possible. En 2020, Dell repousse les limites et intègre un écran plus grand (13,4 pouces) dans une machine plus petite (format 12,1 pouces).

En outre, le nouveau XPS 13 (2020) renferme des composants dernier cri afin de répondre aux exigences de sa cible : les consommateurs cherchant une machine polyvalente et facilement transportable. Cerise sur le gâteau, Dell propose pour la première fois une version équipée d’un écran 4K. La tentation était trop grande, nous avons choisi de tester ce modèle.

Prix et alternatives

Le Dell XPS 13 (2020) est proposé à partir de 1399,40 euros. Notre modèle de test (i7, 16 Go LPDDR4x, SSD de 512 Go) est vendu à près de 1700 euros. Comme les précédentes générations, l’édition 2020 se positionne donc comme un ultrabook très haut de gamme même si elle est loin des sommets atteints par les derniers MacBook d’Apple. Parmi les alternatives les plus intéressantes, on trouve :

Huawei Matebook X Pro 2020 : à partir de 1400 €

Lenovo ThinkPad X1 Carbon : à partir de 1529 €

Asus ZenBook Duo : à partir de 999 €

Razer Blade Stealth : à partir de 1199 €

Microsoft Surface Book 3 : à partir de 1799 €

Contenu de la boîte

Le service presse de Dell nous a fait parvenir un modèle identique à ce que vous trouverez en boutique. Dans la boîte, la machine s’accompagne de son chargeur USB-C et d’un adaptateur USB-C/USB-A un peu limité, mais bien utile pour les premières heures d’utilisation. Nous vous conseillons tout de même de mettre la main à la poche pour vous équiper d’un dongle plus complet.

Design et ergonomie

Ceux qui ne connaissent pas la gamme XPS 13 ratent sans aucun doute quelque chose. Conçus pour la productivité en mobilité, les XPS se sont toujours distingués par leur format très compact. Avec cette version 2020, le constructeur repousse encore les limites et intègre une dalle de 13,4 pouces (13,3 pour l’édition 2019) dans un corps de 12,1 pouces soit un taux de couverture de 91,5% ! Oui, cet XPS 13 (2020) est encore plus petit, plus fin (1,77 cm contre 1,9 cm) et plus léger (1,2 kg ; -28g) que son prédécesseur alors qu’il embarque un écran plus grand. Impressionnant.

Outre la dalle 4K inédite sur ce format 13 pouces, la machine conserve les ingrédients qui ont fait le succès des précédentes versions. Robe en aluminium brossé, plateau du clavier en fibre de carbone satiné, clavier et trackpad confortables : tous participent à ce design résolument haut de gamme. Cerise sur le gâteau, Dell répond aux critiques (mauvais angle pour les visio) en repositionnant la caméra sur la bordure supérieure (de 5 mm à peine). Un sans faute.

Clavier et trackpad

Malgré son format compact, le XPS 13 (2020) embarque un clavier suffisamment large pour apporter le confort nécessaire à de longues sessions d’écriture. L’espace pour les paumes des mains est assez grand, les touches sont assez larges et la course est courte et silencieuse. Idéal pour le travail en open-space, les réunions ou dans les bibliothèques.

Le trackpad se révèle tout aussi confortable. Si la taille de la machine limite forcément celle de la surface cliquable, ses dimensions (115 x 65 mm) restent plus que correctes. Dell soigne encore une fois les matériaux, aussi le toucher doux et glissant se révèle particulièrement agréable (en tout cas bien plus que le trackpad en aluminium d’un Macbook). Enfin, le clic se montre résistant, mais pas trop, ce qui facilite les manipulations au quotidien.

Écran 4K, un vrai plus ?

Pour la première fois dans l’histoire du XPS 13, Dell le décline en version 4K (3840 x 2400 pixels). La dalle de 13,4 pouces avec un ratio 16:10 a beau ne pas être des plus conventionnelles, elle se révèle très confortable pour la plupart des usages. Reste que le choix de la 4K sur un format aussi petit peut interroger, d’autant que ce modèle est conçu pour la productivité. Dell met en application le fameux dicton « qui peut le plus peut le moins » et ajoute donc une dimension multimédia à un modèle jusque-là salué pour son efficacité et son design.

Ainsi, le XPS 13 (2020) avec écran 4K se distingue par sa bonne colorimétrie et ses contrastes marqués. Dell corrige le seul vrai défaut d’affichage (la dalle supposée antireflet reste brillante) grâce à une excellente luminosité. La compatibilité HDR 400 Dolby Vision permet en prime de regarder les programmes Netflix en 4K avec une qualité optimale (enfin quand Netflix aura débridé les tuyaux). Un sans faute donc, à condition d’accepter une baisse d’autonomie liée à la consommation d’énergie de la dalle (nous y reviendrons).

Cerise sur le gâteau, Dell fournit le programme CinemaColor et autorise ainsi une personnalisation de l’affichage. Contrastes, colorimétrie, température des couleurs ou saturation, les paramètres ne manquent pas. Et si, comme nous, vous faites partie des flemmards, CinemaColor propose plusieurs profils en lien avec vos usages : Cinéma pour regarder des films, Soirée si vous travaillez dans le noir, Sport (faut-il expliciter) et Animation pour les jeux et dessins animés.

Connectique et son

Pour livrer un ordinateur aussi compact, Dell a dû limiter la connectique : l’USB-C 3.1 est donc sacrifié sur l’autel du design. Le XPS 13 (2020) embarque donc deux USB-C compatibles Thunderbolt 3 (un de chaque côté), un slot microSD et un jack 3,5 mm. L’adaptateur USB-C/USB-A fourni dans la boîte dépannera dans les premiers temps et la compatibilité WiFi 6 vous permettra de compenser l’absence de port Ethernet (à condition que votre box et/ou répéteur soient eux aussi compatibles).

Côté audio, Dell n’apporte pas de changements particuliers par rapport à la génération précédente. Dommage, on aurait aimé un petit plus pour accompagner l’écran 4K et jouir ainsi d’une expérience multimédia aux petits oignons. Bien que ses deux haut-parleurs diffusent un son stéréophonique correct, leur disposition est problématique. Placés sous le châssis, ils nous obligent à poser la machine sur une surface plane pour éviter que le son ne soit étouffé. Or, la plupart du temps, on regarde des séries ou films avec l’ordinateur posé sur les genoux ou dans le lit.

Performances et autonomie

Comme pour chaque nouvelle génération, Dell équipe son XPS 13 (2020) de composants dernier cri. Au programme, un processeur Intel Core i7-1065G7 de dixième génération (quatre cœurs cadencés 1,3 GHz et jusqu’à 3,9 GHz en mode Turbo), une puce graphique Intel Iris Plus, 16 Go de RAM LPDDR4x et 512 Go de stockage SSD NVMe (SK Hynix PC661). Ces deux derniers points sont propres à notre modèle de test (parmi les plus performants), Dell déclinant son ordinateur en différentes versions plus ou moins puissantes.

Cet arsenal permet au XPS 13 (2020) d’accomplir parfaitement son office. Pensé pour la productivité, il se montre réactif, fluide et enchaîne les tâches sans jamais faiblir. S’il ne s’adresse pas aux professionnels de l’image, il autorise toutefois quelques retouches photo (à condition de ne pas en traiter 50 à la fois) ou de petits montages (en évitant tout de même la 4K).

N’imaginez pas non plus enchaîner les heures de jeu sur des licences AAA, le XPS 13 (2020) n’est pas conçu pour cela. Néanmoins, il permet de s’amuser un peu avec les jeux de stratégie ou quelques classiques comme GTA V ou Fortnite à condition de se limiter à une définition Full HD.

Pour tous ces usages gourmands en ressources, nous recommandons de poser la machine sur une surface plane (pas sur les genoux ou sur un lit) afin de faciliter la dissipation de la chaleur, la température ayant tendance à grimper rapidement.

Autonomie en baisse

En optant pour le modèle 4K et en considérant que Dell fournit la même batterie de 52 Wh que la version 2019, nous nous attendions à observer une baisse drastique de l’autonomie. Dans les faits, « ce n’est pas si pire ». Comptez 8 heures d’utilisation intensive (jusqu’à 8h30 avec les modes d’économie d’énergie) avec une charge complète, soit une bonne journée de travail. Cela va de soi, la multiplication d’usages gourmands en ressources (montage, retouche photo, jeu, vidéos 4K) réduit considérablement l’autonomie. Sans figurer parmi les marathoniens, le XPS 13 (2020) s’en tire avec les honneurs, mais fait moins bien que son prédécesseur. Si la 4K ne figure pas parmi vos indispensables, nous recommandons donc d’opter pour un modèle avec écran Full HD, plus endurant.

Pour la recharge, Dell fournit un adaptateur secteur USB-C qui rechargera la bête en 2h30 environ. Comptez une petite heure pour gagner la moitié des points de vie. Là encore, le XPS 13 (2020) n’impressionne pas, mais « fait le taf ».