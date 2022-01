Zephyrus G14, Duo 16 et ROG Flow : Asus dévoile ses nouveaux PC gaming de 2022

Asus a profité du CES de Las Vegas pour lever le voile sur trois nouveaux PC dédiés aux gamers. Trois ordinateurs issus de sa gamme ROG et qui veulent séduire tous les types de joueurs. Au menu, nous avons le ROG Zephyrus G14 2022, le Zephyrus Duo 16 ainsi que le ROG Flow, PC qui cherche à épouser le format tablette.

Le CES est l’occasion pour les constructeurs de dévoiler leurs nouveautés qui seront commercialisées dans l’année. Asus en profite donc pour annoncer trois PC gamers. Le fabricant taiwanais vise tous les publics de joueurs avec trois formats différents. Nous avons donc un PC portable très classique, le Zephyrus G14, un qui mise sur ses deux écrans, le Zephyrus Duo 16, ainsi qu’un PC qui rappelle le Surface Pro de Microsoft : le ROG Flow.

Le Zephyrus G14, le roi du gaming chez Asus

Le Zephyrus G14 se dote d’une version rafraîchie en cette année 2022. Pour ce modèle, Asus fait dans la continuité, puisque les nouveautés sont principalement techniques. Nous retrouvons donc ce format de 14 pouces avec le capot orné de leds personnalisables (Amine Matrix). Pour cette édition 2022, le nombre de leds a d’ailleurs été augmenté de 20% et plusieurs animations ont été ajoutées.

Au niveau des changements, Asus a ajouté une webcam AR en façade ainsi qu’un trackpad plus grand. Enfin, le système de refroidissement a été repensé pour une meilleure gestion du bruit et de la chauffe. Le PC fait aussi 18,5 mm d’épaisseur pour un poids de 1,65 kilo.

Ce nouveau Zephyrus G14 dispose d’un écran de 14 pouces. L’utilisateur a le choix entre le combo Full HD/144Hz et QHD/120 Hz. Les deux versions sont aussi proposées avec les derniers CPU et GPU de chez AMD, soit les AMD Ryzen 9, 7 ou 5, couplés à une Radeon RX 6800S ou 6700S. Le tout est épaulé par 32 Go de RAM et un SSD de 1 To au maximum.

Un ordinateur classique, donc, qui cherche à proposer une balance parfaite entre mobilité et performance. Il sera disponible dans le courant du premier trimestre 2022 à un prix de départ de 1600 euros.

Le Zephyrus Duo 16, deux écrans sinon rien

Asus mise sur la formule Duo depuis presque trois ans déjà, mais cette année, le Zephyrus Duo 16 va encore plus loin. Un écran supplémentaire est toujours inclus entre l’affichage principal et le clavier, mais cette fois, le mécanisme fait que les deux écrans se « collent » mieux qu'auparavant. Cela donne l’impression d’un affichage unique beaucoup plus grand. Asus propose toujours une suite logicielle afin d’afficher des informations utiles sur cette deuxième dalle et ainsi l’utiliser à part si vous le souhaitez.

Comme sur le modèle précédent, le Duo 16 peut être équipé de deux dalles différentes. La première configuration propose une dalle QHD MiniLed en 120 Hz tandis que l’autre en IPS permet de choisir entre une configuration 4K/120 Hz ou Full HD/240 Hz. Le deuxième écran fait lui 14 pouces (tout en longueur) et est soit en UHD ou en FHD (60 Hz les deux) selon votre modèle.

Pour le reste, nous avons un ordinateur qui promet d’être performant avec un CPU AMD Ryzen 9, 7 ou 9 et un GPU Nvidia 3060, 3070 Ti, 3080 ou 3080 Ti. Il s’agit d’une belle bête, avec une épaisseur de 2,1 cm ainsi qu’un poids de 2,1 kilos. Il sera disponible au cours du premier trimestre 2022 et sera vendu à partir de 3000 euros.

Le ROG Flow marche sur les traces du Surface Pro

Enfin, le dernier produit d’Asus est le plus original. Il s’agit d’un ordinateur deux en un avec clavier détachable, format qui rappelle furieusement le Surface Pro de Microsoft. Ce n'est pas la première fois qu'Asus nous sert ce format, puisque le Slate 13 OLED l'adopte déjà. Le Flow est dédié aux joueurs, mais se veut moins puissant que les deux autres à cause de son format physique.

Nous avons donc une tablette avec un châssis aluminium unibody et un pied rétractable. Elle affiche une dalle IPS de 13 pouces soit en UHD/60Hz soit en QHD/120Hz. À l’intérieur, Asus un processeur processeur AMD Ryzen 9 ou Intel Core i9 au max et une carte graphique Nvidia GeForce 3050 Ti. L’idée n’est pas d’en faire une machine de guerre, mais bien un PC d’appoint pour jouer sur le pouce. À noter que le clavier est inclus directement dans le ROG Flow. Le PC sera disponible dans le courant du premier trimestre à un prix de départ fixé à 1500 euros.

En tout cas, il est intéressant de noter que si Asus continue sur des formules à succès déjà établies (pourquoi s’en priver ?), il n’hésite pas à tenter des choses nouvelles comme avec le Flow. Ne reste maintenant qu’à savoir si l’ordinateur prouvera son efficacité au quotidien. Nous l’espérons. De belles annonces gaming de la part du constructeur, donc, que nous testerons en temps et en heure.