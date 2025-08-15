DAZN dévoile l’une des meilleures offres pour suivre la Ligue 1, la série A et plus encore

La Ligue 1 fait sa rentrée ce vendredi 15 août 2025. Pour ne rien rater du championnat, DAZN propose l'une des meilleures offres du moment, avec la nouvelle chaîne Ligue 1+ et l'accès à de nombreuses autres compétitions, le tout à un prix imbattable.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR L'OFFRE

On n’a pas fini d’entendre parler de DAZN. Après sa rupture avec la LFP en plein cœur de la saison écoulée, la plateforme a trouvé un terrain d’entente avec la ligue professionnelle pour continuer à diffuser le championnat français, mais sur des bases totalement différentes.

Ligue 1+, la nouvelle chaîne qui diffuse désormais le championnat, multiplie les partenariats avec les distributeurs, y compris les anciens détenteurs des droits de la Ligue 1, comme DAZN et Amazon Prime Video.

DAZN : une offre attractive pour suivre la Ligue 1, mais pas que

C’est enfin l’offre qu’on attendait de DAZN, mais elle arrive dans un contexte bien différent. Mieux vaut tard que jamais cependant.

La plateforme de streaming sportif propose l’une des meilleures offres pour accéder à Ligue 1 pour la saison 2025-2026. En effet, le pack DAZN + Ligue 1+ est au même prix que l’abonnement Ligue 1+ seul pour ceux qui passent directement par l’offre de la LFP.

L’avantage de choisir le pack de DAZN est qu’il vous permet d’accéder à bien plus que la Ligue 1, et notamment à la Série A italienne, aux championnats de première division de Belgique et des Pays-Bas, ainsi qu'à la ligue de basket masculin français, et plus encore.

Récapitulatif des offres :

DAZN+ Ligue 1+ (avec engagement de 12 mois) : 9 € par mois pendant 3 mois, puis 14,99 € pendant 9 mois.

: 9 € par mois pendant 3 mois, puis 14,99 € pendant 9 mois. DAZN + Ligue 1+ (sans engagement): 19,99 euros par mois.

Voici le détail des compétitions accessibles avec l’offre DAZN + Ligue 1+ :

8 matchs de Ligue 1 sur 9 en direct, avec le 9 e (celui de samedi 17h) en différé

(celui de samedi 17h) en différé La Serie A italienne, avec la Coupe d’Italie ainsi que la Supercoupe

L’Eredivisie : la première division du championnat des Pays-Bas

La Jupiler Pro League : première division du championnat belge

La Betclic Élite : le Championnat de France de basket-ball masculin

MMA : Professional Fighters League (États-Unis)

Boxe : diffusion de divers combats

LIV Golf : circuit professionnel de golf masculin

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR L'OFFRE

Comme vous pouvez le constater, il est bien plus avantageux de passer par DAZN pour suivre la Ligue 1 plutôt que de souscrire directement à l'offre Ligue 1+ sur la plateforme officielle de la LFP.

Enfin, contrairement à son offre de l’année dernière, l’abonnement DAZN permet désormais le partage de compte. Vous pouvez ainsi accéder à la plateforme depuis deux foyers différents (ou deux adresses IP différentes).

À lire également : Pack Ligue 1+ et RMC Sport – suivez tous les matchs du championnat et bien plus, à prix réduit.