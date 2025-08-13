Prenez garde, Ligue1+ “coupera les abonnements” en cas de partage de compte abusif

Les abonnements Ligue1+ principaux offrent deux écrans en simultané, même hors foyer. Mais le partage doit rester dans le cadre de la famille et ne doit pas servir à payer deux fois moins cher.

Depuis quelques jours, Ligue1+ a lancé sa campagne d'abonnement. S'il y a eu quelques mauvaises nouvelles, comme le fait de ne pas pouvoir regarder les matchs sur sa TV avec les offres pour les jeunes et numériques, l'impression globale est plutôt bonne. La LFP, qui va gérer elle-même cette plateforme, veut faire oublier le couac DAZN, qui a fortement entamé la confiance des fans de foot envers les diffuseurs du football.

Ligue1+ a notamment séduit en proposant ses deux abonnements principaux (sans engagement à 19,99 euros par mois et avec engagement d'un an pour 14,99 euros mensuels) avec l'option de deux écrans en simultané, sans notion de foyer. À l'annonce, les utilisateurs ont vu cette fonctionnalité du bon œil, permettant de partager son compte avec n'importe qui ou de diviser les frais par deux. Sauf qu'en réalité, la situation semble un peu plus compliquée.

Ligue1+ autotise le partage de compte hors du foyer… en partie

“L'abonné reconnait avoir l'entière responsabilité de la conservation du caractère strictement confidentiel de ses codes d'accès. FILIALE LFP 2 se réserve la faculté de désactiver de plein droit, si besoin sans préavis ni indemnité, le Compte Abonné en cas de non-respect des CGV et notamment en cas de partage de compte ayant pour effet de faire bénéficier à un tiers en dehors du foyer tout ou partie du Contenu”, peut-on lire dans les conditions d'utilisation de Ligue 1+. Un texte qui entre en contradiction avec ce que communiquait le service jusque-là.

En creusant un peu, on constate que la LFP ne va pas nous laisser partager n'importe comment notre abonnement à Ligue1+. “Nous voulons éviter les partages de compte abusifs qui iraient bien au-delà de l'esprit de l'offre”, explique LFP Media à L'Équipe. “L'abonnement est réservé à un usage personnel et familial, avec la possibilité de profiter de deux écrans, que ce soit à la maison ou en mobilité, et nous nous réservons la possibilité d'agir en cas d'utilisation manifestement excessive ou détournée de la règle des deux écrans. L'idée n'est pas de diviser le prix d'un abonnement par deux, un prix qui est déjà compétitif”, précise la société commerciale de la LFP.

Nicolas de Tavernost, qui est à sa tête, a confirmé la possibilité de “couper les abonnements” en cas de partage de compte abusif. Mais on ne sait pas ce que LFP Media entend par là exactement, ni comment l'entité compte détecter ce genre de comportement.