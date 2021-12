Deezer augmente discrètement ses prix de 20% dès le 18 janvier 2022

Après Spotify, ce n’était qu’une question de temps avant que Deezer n’augmente à son tour le prix de ses abonnements. L’offre Premium passe ainsi de 9,99 €/mois à 10,99 €/mois, tandis que l’offre Famille passe de 14,99 €/mois à 17,99 €/mois, soit respectivement une hausse de 10 % et 20 %. ces nouveaux tarifs seront effectifs dès le 18 janvier 2022.

La tendance est à la hausse. En février dernier, Spotify faisait grimper le prix de son abonnement Famille à 15,99 €, contre 14,99 € originellement. Puis, en octobre, c’était au tour de Netflix d’en faire de même, appliquant ainsi une hausse de un ou deux euros selon la formule. Deezer, de son côté, avait jusqu’à maintenant toujours rechigné à augmenter le prix de son abonnement. Mais il semblerait que la plateforme de streaming se soit finalement laissée convaincre.

C’est dans un mail envoyé à ses utilisateurs que l’on apprend la nouvelle. « Pour continuer de vous offrir le meilleur service, une qualité sonore optimale et des contenus exclusifs, nous allons augmenter le prix de votre abonnement Deezer Famille de 3 € », peut-on ainsi lire, non en tout petit presque, en bas de page du courriel. La formule Famille passe ainsi à 17,99 €/mois, soit une augmentation de 20 %. L’offre Premium grimpe quant à elle à 10,99 €/mois.

La hausse des prix des abonnements Deezer ne passe pas auprès des utilisateurs

Sur Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre. Mécontents, de nombreux utilisateurs ont reproché au service de camoufler la hausse de prix dans un mail se voulant positif, annonçant notamment que « l’abonnement s’améliore encore ». Interrogé par le Figaro, Louis-Alexis de Gemini, directeur marketing de Deezer, s’explique : « Nous n’avions pas augmenté nos tarifs depuis douze ans. Au cours de cette période, notre bibliothèque est passée de 4,5 à 73 millions de titres et notre service a considérablement évolué avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités ».

Un constat difficile à contredire, tant Deezer s’est démené pour tenir tête aux géants Spotify et Apple Music ainsi que pour verser une rémunération décente aux artistes. Un point justement abordé par Louis-Alexis de Gemini, qui assure que « 70 % hors taxe du prix de nos abonnements revient aux auteurs-compositeurs, producteurs et artistes. Cela représente 10 euros hors taxe sur les 18 euros du forfait famille et 6 euros hors taxe sur les 11 euros du forfait Premium ». Pour rappel, Deezer est l’une des applications sur lesquelles les Français ont le plus dépensé d’argent en 2020.