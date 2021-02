Spotify augmente le prix de l’abonnement Famille à 15,99 € par mois

Spotify a décidé d'augmenter le prix de l'abonnement Famille en France à compter du lundi 1er février 2021. Le prix des autres abonnements reste inchangé. Les abonnés Famille actuels peuvent encore rester sur l'ancien tarif pendant deux mois.

C'est par un email et une mise à jour de ses pages d'abonnement que Spotify annonce lundi 1er février 2020, l'augmentation du prix de l'abonnement Famille. “A compter du 1er février 2021, nous augmentons le tarif Spotify Famille. Nous pourrons ainsi continuer à innover et à investir pour vous offrir la meilleure expérience possible et améliorer nos services, notamment en élargissant notre catalogue et en ajoutant des fonctionnalités dont vous pouvez profiter en famille et individuellement”, explique la plateforme de streaming.

Et la firme de détailler : “le tarif Spotify Famille passera de 14,99 €/mois à 15,99 €/mois. Comme vous disposez déjà d'un abonnement Spotify Famille, nous vous offrons deux mois supplémentaires au tarif existant. Cela signifie que le nouveau tarif ne prendra effet qu'à partir de votre date de facturation d'avril”. L'abonnement Spotify Famille permet à jusqu'à 6 personnes de profiter de Spotify sur le même compte. Les conditions précisent néanmoins qu'il faut que ces personnes vivent sour le même toit que le titulaire de l'abonnement.

Du reste, la formule reste très utilisée pour le partage de comptes, même si Spotify procède désormais à des vérifications sporadiques pour éviter son détournement abusif. On s'attendait depuis plusieurs semaines à ce que Spotify annonce des augmentations de ses abonnements. Il y avait notamment un questionnaire qui testait de nouveaux tarifs Spotify nettement plus élevés. Il était notamment question de faire passer l'abonnement Spotify Famille à 20,99 € par mois. Mais aussi d'augmenter le prix de l'abonnement Personnel de 9,99 € par mois à 10,99 € par mois.

On peut donc se réjouir que Spotify n'ait finalement augmenté que de manière marginale le prix de l'abonnement Famille. Le succès de Spotify reste encore à deux facettes. D'un côté le service s'est établi comme leader mondial du streaming. De l'autre, Spotify peine encore à trouver la rentabilité. En 2019, Spotify a ainsi essuyé une perte sèche de 116 millions d'euros. On attend avec impatience les chiffres de 2020 – les résultats du quatrième trimestre devraient être connus d'ici peu.