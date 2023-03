Découvrez UPDF, l’éditeur de PDF universel qui fait de l’ombre à Adobe Acrobat, avec 50 % de réduction

Vous cherchez un éditeur de PDF puissant et pratique ? Alors UPDF devrait vous faire de l’œil. Riche en fonctionnalités et intuitive, la plateforme va vous faire gagner un temps précieux et améliorer votre confort d’utilisation au quotidien, le tout pour un rapport qualité-prix attractif grâce à une offre permettant d’économiser 50 % sur l’abonnement à vie.

Le format PDF s’est imposé depuis de longues années pour partager et consulter facilement des documents, mais l’expérience offerte par les outils prenant en charge le PDF n’est pas toujours optimisée, tant s'en faut. Très populaire, Adobe Acrobat est pourtant sujet à de nombreux défauts et présente de sévères limitations freinant la productivité des utilisateurs.

Développé et publié par la société Superace Software, UPDF est une alternative très intéressante. Grâce à son interface simple à prendre et main et ses fonctionnalités complètes, le logiciel permet de lire, éditer, annoter et convertir un PDF, et ce, sur toutes les plateformes.

Vous pouvez économiser jusqu’à 50 % sur l’abonnement à UPDF, nous vous détaillons l’offre en fin d’article.

Afficher, modifier, annoter, organiser et convertir ses PDF

La principale force d’UPDF est la richesse des possibilités offertes pour la gestion et l’exploitation de ses fichiers au format PDF.

Consulter les PDF

Le logiciel permet bien sûr d’ouvrir et de lire des documents de ce type, avec des options relatives à l’impression ou à la recherche de texte. L’utilisateur a le pouvoir de changer la mise en page qui lui convient, avec un affichage à une page, à deux pages, en défilement ou en défilement de deux pages.

UPDF offre aussi des paramètres de personnalisation comme le changement de l’arrière-plan des documents ou des outils de confort visuel comme le mode sombre. La navigation au sein des longs documents est simplifiée par un système de signets et la possibilité de se rendre directement à la page désirée.

L’affichage multi-onglets est très pratique pour passer d’un document à l’autre sans devoir fermer le précédent, améliorant grandement l’expérience et la vitesse de lecture. Enfin, l’application propose une visualisation sous la forme d’un diaporama pour les présentations, qui n’altère pas le formatage des documents PDF.

Éditer les PDF

UPDF permet de traiter le texte d’un document PDF en ajoutant, modifiant et supprimant du contenu à volonté. Les propriétés du texte, dont la police d’écriture, le style, la taille, la couleur, et bien d’autres éléments, sont personnalisables. La fonction d'édition de liens de l’application laisse les utilisateurs insérer des liens vers une page web ou relier les pages d'un PDF entre elles. L’apparence des liens est là encore entièrement customisable.

Les images peuvent elle aussi être éditées dans UPDF. Ajoutez ou supprimez des images de vos fichiers PDF selon vos besoins et effectuez des modifications et ajustements sur vos images directement dans l’application, qui prend en charge le rognement, l'extraction, le remplacement, le redimensionnement et d’autres options bien utiles.

UPDF autorise aussi d’appliquer un filigrane personnel aux documents, que ce soit pour du texte, des images ou le fichier PDF dans son ensemble. Les ratios, l’opacité et d'autres propriétés visuelles sont paramétrables.

Annoter les PDF

Nous avons également accès à de puissants outils d’annotation, particulièrement efficaces dans le cadre du travail collaboratif. Agrémentez vos documents PDF de commentaires, mettez du texte en surbrillance, soulignez-le ou barrez-le, ajoutez des zones de texte et des notes autocollantes pour attirer l’attention de vos collaborateurs.

UPDF met à disposition de ses utilisateurs plus de 100 types différents de timbres et d'autocollants pour égayer ses PDF et les rendre plus interactifs. Il est même possible de créer son propre tampon personnalisé à insérer dans le document. Le logiciel donne aussi l’option de saisir une signature manuscrite ou électronique dans n’importe quelle section du document.

Notez que les documents PDF annotés peuvent être partagés, comme tous les autres, par l’intermédiaire d’un simple lien à vos contacts, qui n’ont pas besoin d’avoir UDPF installé sur leur appareil pour être capable de les lire, les copier, les télécharger ou les imprimer.

Organiser et convertir ses PDF

Avec UPDF, ajoutez, supprimez ou réorganisez rapidement vos page PDF. Vous pouvez également les faire pivoter pour changer leur orientation, les remplacer ou les extraire, ainsi que les rogner pour ne garder qu’une partie du contenu dans votre document.

L’application donne aussi la possibilité de convertir ses fichiers PDF vers de nombreux autres formats. En un clic, vos PDF peuvent se transformer en fichiers Office (Word, Excel, PowerPoint et CSV), mais aussi en .rtf ou .txt, en images PNG, JPEG, BMP, GIF et TIFF, en en fichiers HTML et XML, ou en PDF/A pour faciliter l'archivage et la récupération des informations.

UPDF est doté d’une fonction de Reconnaissance Automatique de Caractères (OCR), une technologie qui permet de convertir ses PDF numérisés, ses documents papier et ses images en PDF exploitables et modifiables. Trois options de mise en page sont disponibles : texte et images uniquement, texte sur l’image de la page et texte sous l’image de la page.

UPDF n’est pas seulement (beaucoup) moins cher qu’Adobe Acrobat, il est aussi plus complet. Multiplateformes, il dispose également de fonctionnalités que l’on ne retrouve pas chez son concurrent, dont les autocollants d’annotation, l’ajout de texte enrichi en faisant glisser, la conversion du PDF en format CSV, BMP ou GIF, ou encore l’affichage du PDF sous forme de diaporama. Voici un comparatif complet entre UPDF et Adobe Acrobat :

L’éditeur de PDF universel

Avec votre compte UPDF, accédez à des applications de bureau pour les ordinateurs sous Windows et les Mac, ainsi qu’à des applications mobiles pour smartphones et tablettes Android, iPhone et iPad, qui contiennent une partie des fonctions disponibles sur les apps desktop. Vous serez ainsi en mesure de travailler sur vos documents depuis n’importe quel appareil et où que vous soyez. Vous pouvez créer un compte UPDF à partir de vos identifiants Google ou Apple ou avec votre adresse email.

UPDF est actuellement facturé 34,99 euros par an dans sa formule annuelle, soit 2,91 euros par mois, au lieu de 49,99 euros habituellement. Ce plan donne accès à toutes les fonctionnalités premium du service, dont l’utilisation sur tous les supports pris en charge, tous les outils d'annotation, la modification de texte, d’images et de liens, la conversion d’un fichier PDF en Word, Excel ou PPT, l’absence de filigrane sur les documents et la reconnaissance de texte OCR.

L’abonnement donne également droit aux mises à jour et mises à niveau d’UPDF inclues et une offre promotionnelle permet en ce moment d’obtenir 10 Go de stockage cloud au sein de la plateforme UCloud.

Un tarif unique octroyant un accès à vie est également proposé. Il coûte 49,99 euros durant la durée de la promotion, soit une remise de 50 % par rapport au tarif de base. L’abonnement dispose des mêmes avantages que la formule à l’année, sauf que seules les mises à jour mineures sont gratuites et que les 10 Go de stockage dans le cloud ne sont valides qu’un an. En achetant une licence UPDF, vous pouvez utiliser l’application sur quatre appareils : deux machines de bureau (1 PC Windows et 1 Mac, 2 PC Windows ou 2 Mac) et deux terminaux mobiles (1 smartphone ou 1 tablette Android et un iPhone ou iPad, 2 appareils Android ou 2 appareils iOS/iPadOS).

Le paiement peut s’effectuer par carte bancaire ou par PayPal et vous bénéficiez d’une garantie de remboursement de 30 jours. Vous ne prenez donc aucun risque à tester UPDF : si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez récupérer votre argent.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Superace Software.