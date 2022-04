Découvrez le prix du casque Airpods Max à prix cassé chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter du casque Airpods Max avec une réduction exceptionnelle de 50€. Découvrez tous les détails concernant ce casque sans fil haut de gamme ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

Quand Darty propose des petits prix, il ne le fait pas à moitié. Et bonne nouvelle : parmi toutes les offres à prix mini proposé sur leur site Internet, on a trouvé une pépite à ne pas rater. En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez ainsi vous procurer un casque audio Apple Airpods Max Gris Sidéral pour seulement 529€ au lieu de 579€.

Vous économisez exceptionnellement 50€, et ce n'est pas tout ! En commandant le casque audio dès maintenant, vous profitez également de 4 mois d'abonnement offerts pour l'application Apple Music Spécial Famille. Et si vous êtes abonné Darty Max, le casque est garanti 5 ans.

Un casque à réduction de bruit active signé Apple

Avec les Airpods Max, Apple a complètement repensé le principe du casque audio. Le constructeur propose ainsi des coussinets jusqu'au sommet de l'arceau pour une isolation acoustique optimale, ainsi qu'un confort maximal. La pression sur le crâne est réduite au minimum grâce à un arceau en tissu en mesh respirant et le casque est en acier inoxydable.

Côté son, il propose un son haute-fidélité et immersif grâce à la réduction de bruit active. Les basses sont riches et équilibrées, les mediums justes et le son clair et détaillé. La réduction de bruit active est possible grâce à 6 micros orientés vers l'extérieur et capables de détecter tout ce qu'il se passe autour de vous pour annuler les bruits indésirables.

Côté technique, il est doté d'une puce H1 dans chaque écouteur pour un design acoustique exclusif et un traitement audio incomparable. Chaque puce est équipée de 10 cœurs audio et le casque peut adapter le son en fonction du positionnement des coussinets sur vos oreilles.

Finalement, avec le casque Airpods Max, vous profitez de ce qu'Apple fait de mieux, et ce, en économisant 50€ grâce à Darty. Pour découvrir l'offre et toutes les fonctionnalités du casque audio Apple, rendez-vous dès maintenant chez Darty.