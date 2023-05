Découvrez 3 smartphones performants à moins de 200€ !

OPPO, Realme, Motorola, etc. Il est encore possible aujourd'hui de trouver des smartphones performants à moins de 200€. Découvrez ci-dessous notre sélection !

Les technologies se sont beaucoup développées dans le secteur des smartphones ces dernières années. Il y a quelques années, il était difficile de trouver un bon smartphone à prix mini. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les constructeurs arrivent en effet à proposer des prestations de qualité dans des mobiles à moins de 200€. Difficile cependant de faire la différence entre le bons et les mauvais smartphones dans cette gamme de prix. Pour vous aider, on vous propose donc une sélection de 3 smartphones à ne pas rater si vous cherchez un mobile pas cher.

Premier de notre sélection, on vous propose de découvrir l'OPPO A54 5G 64Go, disponible pour seulement 169€ en ce moment chez Darty, contre 259€ habituellement.

Découvrir l'OPPO A54 chez Darty

Premier avantage de taille : pour moins de 200€, ce smartphone propose la compatibilité avec la 5G ! Il surfe ainsi très vite sur la toile et peut vous accompagner dans toutes vos activités comme le streaming ou encore les jeux en ligne. Il propose un écran de 6,5″ FHD+ de qualité avec Android 11 et un processeur Qualcomm Snapdraon 480. Difficile de demander mieux pour ce prix. On note également sa triple caméra avec un objectif ultra grand angle et un capteur macro qui offrent des photos lumineuses, nettes et riches en couleur.

Le Realme 9I 128Go exceptionnellement à 169€

Découvrir le Realme 9I chez Darty

À la seconde position de notre sélection, on vous propose le Realme 9I 128Go, disponible en ce moment chez Darty avec une réduction de -31%. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 169€ au lieu de 239€ habituellement.

Très performant, il est sous Android 11 et propose 128Go de ROM avec 4Go de RAM et un processeur Snapdragon 680 avec 8 cœurs. Si vous cherchez un smartphone fluide et performant, c'est vers celui-ci qu'il faut vous tourner ! Il propose également une triple caméra arrière avec AI de 50Mp + 2Mp + 2Mp et un écran LCD FHD de 6,63″ de haute qualité.

Le Motorola G31 64Go à moins de 150€

Découvrir le Motorola G31 chez Darty

Enfin, pour les plus petits budgets, il existe le Motorola G31 64Go disponible chez Darty pour seulement 149€ au lieu de 219€, soit avec une économie de 70€.

Avec ce smartphone, vous profitez de prestations dignes d'un milieu de gamme pour un prix défiant toute concurrence. Il propose notamment Android 11 avec 64Go de RAM et 4Go de RAM, ainsi qu'un processeur MadiaTek G85 et un écran immersif de 6,4″ OLED. On apprécie tout particulièrement sa batterie longue durée de 5000mAh qui lui permet de tenir bien plus de 24h sans problème. Une véritable prouesse pour un smartphone à ce prix.