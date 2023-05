Un pack avec un Samsung Galaxy A54 128Go et des Buds Live à -23% chez Darty !

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter du Samsung Galaxy A54 128Go avec une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds Live à prix cassé ! Découvrez ci-dessous comment profiter de -23% sur le pack.

Vous cherchez à vous équiper sans vous ruiner ? Rendez-vous dès aujourd'hui chez Darty pour profiter d'une offre exceptionnelle : un pack avec un smartphone et des écouteurs Samsung à -23% chez Darty !

Grâce à cette offre, vous ne dépensez que 499€ au lieu de 649€ habituellement et vous recevez :

Un Samsung Galaxy A54 128Go 5G

Des écouteurs Galaxy Buds Live noirs

Un smartphone et des écouteurs Samsung performants à prix mini

Tout savoir sur le smartphone

Avec le Samsung Galaxy A54, vous profitez d'un smartphone performant sans vous ruiner. Il propose notamment un large écran de 6,4″ Super Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il est ainsi fluide et vous permet de profiter de tous vos contenus en immersion totale.

Il intègre également un triple capteur photo à l'arrière et un capteur frontal de 32Mp pour des selfies de qualité et des photos lumineuses, stables et nettes, même la nuit. Son capteur principal de 50Mp est, en effet, accompagné d'un stabilisateur optique et vous permet de capturer chaque détail de votre vie quotidienne dans les meilleures conditions.

On note également sa certification IP67. Il est ainsi résistant à l'eau et à la poussière et vous pouvez l'emmener partout avec vous. Enfin, on félicite sa batterie longue durée qui lui permet de tenir jusqu'à 2 jours sans recharge, ainsi que sa charge rapide 25W.

En commandant ce pack chez Darty, vous profitez également d'une paire de Galaxy Buds Live qui vous offre une qualité audio inégalée avec une excellente tenue dans les oreilles. Ils sont ergonomiques et sans fil pour une écoute en toute liberté. Côté autonomie, ils peuvent tenir jusqu'à 6h en continu sans recharge et jusqu'à 11h grâce à l'étui de charge.