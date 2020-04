Déconfinement et attestation : qu’est-ce qui sera autorisé après le 11 mai ?

Le déconfinement débutera dès le 11 mai. Faudra-t-il encore remplir une attestation de déplacement ? Que pourrez-vous vraiment faire à partir de cette date ? On fait le point.

Vous avez probablement regarder l’intervention du Premier Ministre Edouard Philippe à l’Assemblée Nationale dès 15h en ce mardi 28 avril. Le chef du gouvernement est venu exposer le plan de déconfinement aux députés de la majorité et de l’opposition. Parmi les multiples mesures annoncées, le locataire de Matignon a fait savoir que des assouplissements sur les conditions de sortie allaient avoir lieu, et ce dès le 11 mai (date fixée pour le déconfinement).

En premier lieu, l’attestation de déplacement sur smartphone ne sera plus obligatoire pour sortir de chez soi. Néanmoins, elle restera obligatoire pour les trajets supérieurs à 100 km. Ces voyages devront être justifiés pour des raisons professionnels ou familiales impérieux (visite aux parents et grands-parents par exemple). Bien évidemment, le gouvernement invite tout de même à limiter les trajets autant que faire se peut.

« Ce n’est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end », assurait Edouard Philippe au micro de l’Hémicycle. Sans surprise, il ne faut pas s’attendre à retrouver une liberté de mouvement complète. Les Français devront continuer à respecter les distances de sécurité et à pratiquer les gestes barrières.

Des nouvelles mesures à venir

Les transports en commun verront leur capacité en passager divisée par deux et les usagers devront obligatoirement porter un masque. Il en sera de même pour les clients et chauffeurs de VTC, taxis et de bus scolaires. Des marquages au sol seront placés dans les métros pour maintenir les distances de sécurité, et un siège sur deux sera condamné. Ces différentes mesures resteront en vigueur jusqu’au 2 juin, date à laquelle de nouvelles dispositions seront fixées, selon l’état de la situation sanitaire du pays.

Pour rappel, Edouard Philippe a également évoqué l’application de pistage médical StopCovid durant son passage à l’Assemblée Nationale. À l’instar de l’association la Quadrature du Net, de nombreux membres de l’opposition et de la majorité ont fait savoir leur inquiétude concernant StopCovid.

Source : Capital