Rayon 20 km confinement : calculer la zone autour de chez moi

Les nouvelles règles du confinement entrent en vigueur ce samedi 28 novembre. Comme l’a annoncé Emmanuel Macron, l’attestation de déplacement dérogatoire est toujours de mise. Et comme lors du précédent confinement, les Français auront la possibilité de prendre l’air autour de leur domicile. Mais les nouvelles règles permettent désormais de circuler durant 3 heures dans un rayon maximum de 20 km. Voici comment le calculer rapidement et facilement.

L’instauration d’un nouveau confinement dans l’espoir de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 a été annoncé par le Président de la République Emmanuel Macron mardi 24 novembre lors d’une nouvelle allocution télévisée. Les mesures sont un peu plus souples par rapport au précédent confinement, mais elles se montrent logiquement plus strictes que celles du couvre-feu.

Avec ce reconfinement, l’attestation de déplacement dérogatoire est toujours de mise. Vous pourrez la télécharger directement sur le site du ministère de l’Intérieur, soit pour l’utiliser au format numérique ou papier. Notez que vous pourrez également accéder à l’attestation depuis l’application mobile de TousAntiCovid, la solution de traçage médical.

En revanche, il peut être délicat de s’assurer d’être toujours dans le rayon autorisé de 20 km. Pour cela, il existe un outil gratuit qui vous permet de matérialiser sur une carte ce fameux rayon d’un kilomètre depuis votre domicile.

Comment calculer le rayon de 20 kilomètres autour du domicile

Pour être sûr de ne pas écoper d’une amende de 135 euros, nous vous recommandons de consulter l’un de ces trois outils gratuits:

Geoportail, la méthode la plus « officielle »

Géoportail, le site de l’Institut Géographique National, propose un service de cartographie concurrent de Google Maps avec des fonctionnalités particulièrement avancées qui devraient faciliter cette tâche. Pour calculer le rayon :

Allez sur la carte Géoportail

Entrez votre adresse postale (rue, avenue ou boulevard + code postal et ville)

Dans la barre de droite, cliquez sur la clé à molette puis Mesures > Calculer une isochrone

Entrez votre adresse dans le champ Départ



Sélectionnez isodistance en précisant 20 km, transport à pied et départ

en précisant transport à pied et départ Cliquez sur Calculer

Une zone en vert s’affiche alors sur la carte. Nous vous conseillons d’en faire une capture que vous mettrez dans les photos de votre smartphone – le site Géoportail n’étant pas vraiment encore aussi pratique que Google Maps. Selon nos tests, par ailleurs notez que le site a l’air de mieux fonctionner sur Google Chrome et Firefox.

ESRI France, l’alternative plus intuitive

L’outil ESRI France est pré-configuré pour calculer très facilement le périmètre de 20 km sur une carte. Pour cela :

Accédez à ESRI France

Recherchez une adresse ou un lieu, ou utilisez votre emplacement actuel puis cliquez sur Calculer la zone

Vous pouvez également zoomer puis cliquer sur n’importe quel point de la carte puis appuyer sur Calculer la zone pour afficher le périmètre

La méthode a au mois l’avantage, par rapport au site Géoportail, d’être nettement plus intuitive.

CovidRadius, pas forcément le plus complet

CovidRadius permet comme ESRI France de calculer le périmètre sur une carte sans devoir forcément apprendre ce qu’est un isochrone. La solution permet de retrouver le périmètre autour d’une adresse très facilement. Néanmoins il n’est pas aussi facile de retrouver le périmètre autour d’un point choisi au hasard sur la carte. Pour utiliser CovidRadius :

Rendez-vous sur CovidRadius

Entrez l’adresse dans la colonne de gauche

Le périmètre autour de votre adresse s’affiche alors immédiatement. Or, comme vous le constaterez il s’agit alors d’un périmètre « vol d’oiseau » et non un isochrone qui représenterait les distances réelles jusqu’à votre domicile. On espère qu’il y aura une tolérance entre les deux calculs, cela n’étant pas précisé clairement sur l’attestation de sortie dérogatoire.