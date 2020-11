PS4 Black Friday Week : le top des offres jeux, accessoires et abonnements

A l’occasion de la Black Friday Week, certaines boutiques en ligne proposent des promotions sur une sélection d’accessoires, de jeux et de services en ligne pour la PS4. Ci-dessous, découvrez les meilleures offres à ce sujet.

25% de réduction sur l’abonnement PlayStation Plus et PS Now 12 mois

Dans le cadre de la Black Friday Week jusqu’au lundi 30 novembre 2020 et à une semaine des bons plans Black Friday, les abonnements PlayStation Plus et PS Now d’une durée de 21 mois font l’objet d’une remise de 25%. Ainsi, ils sont respectivement proposés à 44,99 € et 44,92 €. Le service PlayStation Plus offre de nombreux avantages que voici :

Le multijoueur en ligne PS4 : que vous cherchiez des adversaires ou des coéquipiers, PlayStation Plus vous permet de jouer à des jeux PS4 en ligne avec d’autres joueurs

: que vous cherchiez des adversaires ou des coéquipiers, PlayStation Plus vous permet de jouer à des jeux PS4 en ligne avec d’autres joueurs Jeux du mois : téléchargez une sélection de 24 jeux PS4 chaque année sans frais supplémentaires. Vous pourrez les conserver et y jouer pour toute la durée de votre abonnement.

: téléchargez une sélection de 24 jeux PS4 chaque année sans frais supplémentaires. Vous pourrez les conserver et y jouer pour toute la durée de votre abonnement. Réductions exclusives : profitez d’offres spéciales sur les jeux et contenus additionnels via le PlayStation Store.

: profitez d’offres spéciales sur les jeux et contenus additionnels via le PlayStation Store. Stockage en ligne : recevez 100 Go d’espace de stockage sur le cloud pour vos parties sauvegardées sur PS4.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR MICROMANIA

La manette Sony DualShock 4 V2 à 39,99 €

Autre bon plan intéressant au sujet de la PS4. Celui-ci concerne la manette DualShock 4 qui voit son prix baisser de 20 euros, soit l’opportunité de s’en procurer une au tarif de 39.99 euros au lieu des 59.99 euros habituellement demandées. Il y a également un pack qui comprend la manette avec le jeu FIFA 21 proposé à 79,99 € du coté des enseignes Auchan et Cdiscount et une autre avec PES 2021 à 69,99 € du coté de la Fnac. Au niveau du coloris, vous avez le choix mais attention, l’offre se termine le lundi 30 novembre 2020.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA DUALSHOCK 4 SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA DUALSHOCK 4 SUR AUCHAN

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA DUALSHOCK 4 SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA DUALSHOCK 4 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA DUALSHOCK 4 SUR LA FNAC

Les jeux PS4 en promotion pendant la Black Friday Week

Si vous souhaitez enrichir votre bibliothèque de jeux PS4, vous pouvez profiter de plusieurs promotions sur un grand nombre de titres que nous vous proposons de découvrir juste ci-dessous.

Aussi, il y un méga pack PSVR V2 composé d’un casque PSVR V2, d’une caméra PS V2 et de ces 5 jeux : VR Worlds + Skyrim + Everybody’s Golf VR + Resident Evil 7 + Astro Bot à un bon prix du côté de l’enseigne en ligne Cdiscount, voir l’offre ici.