Deal du jour AliExpress : un réveil numérique LED à seulement 10€

Réveillez-vous tous les matins dans la bonne humeur grâce au réveil numérique LED NieNie proposé en ce moment chez AliExpress à seulement 10,99€. Tous les détails de l'offre se trouvent dans cet article.

Depuis ce matin, à 9h, de nombreuses nouvelles offres sont disponibles sur le site d'AliExpress. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter un réveil numérique LED de la marque NieNie disponible à seulement 10,99€ au lieu de 16,99€.

Une réduction de 6€ possible grâce au code SDFRM123. Inscrivez ce dernier lors de votre commande dans l'emplacement prévu à cet effet et le montant de votre panier s'ajustera automatiquement.

La date et la température sur un réveil élégant

Le réveil numérique LED NieNie propose l'affichage de l'heure, la date et la température. Il se branche en USB et peut également servir de miroir. L'affichage de la température se fait en Celsius et Fahrenheit et l'heure peut être convertie en 12h ou 24h.

Il propose aussi deux groupes d'alarmes avec un interrupteur indépendant du contrôle. Pour vous réveiller, vous avez le choix entre 40 sonneries et vous pouvez ajuster le volume à votre convenance. Enfin, vous pouvez faire votre choix entre 5 niveaux de luminosité réglables afin d'ajuster la luminosité en fonction de vos habitudes et de l'atmosphère dont vous souhaitez profiter. Grâce à sa mémoire, il peut être débranché puis rebranché tout en conservant l'heure, la date, etc.

Le réveil numérique est vendu sur le site d'AliExpress par le magasin NieNie Official Store qui profite de 97,1% d'avis positifs (4 étoiles sur 5 au minimum). Il est livré gratuitement depuis la Chine et proposé avec la Protection Acheteur 90 jours. Cela signifie que si l'article reçu ne correspond pas à sa description, vous pouvez vous faire rembourser intégralement. Aussi, vous avez 15 jours à compter de la livraison pour retourner votre article et être une nouvelle fois remboursé.

