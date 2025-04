Deadpool & Wolverine est disponible en streaming : comment voir ou revoir le blockbuster de Marvel ?

Neuf mois après sa sortie en salle, Deadpool & Wolverine est disponible en streaming pour le plus grand plaisir des fans de Marvel.

Sorti en juillet 2024 au cinéma, Deadpool & Wolverine a connu le succès escompté, dépassant les 1,3 milliard de dollars au Box-office. C’est quasiment deux fois plus que les deux premiers films. Attendu au départ pour décembre 2025 sur les plateformes de streaming, le film de Shawn Levy arrive finalement bien plus tôt que prévu.

C’est grâce au nouvel accord entre Disney+ et les organisations du cinéma français. Annoncé en janvier 2025, cet arrangement vient bouleverser une nouvelle fois la chronologie des médias en France. Le délai d’attente pour les abonnés Disney+ après les sorties en salle a été raccourci de 8 mois. Il passe à 9 mois désormais, au lieu de 17 mois avant l’accord.

Streaming Deadpool & Wolverine : à voir en exclusivité sur Disney+

Deadpool & Wolverine est donc accessible en streaming uniquement aux abonnés Disney+. Il est disponible depuis le vendredi 25 avril 2025. C’est le premier film à profiter de la nouvelle fenêtre de publication des films sur Disney+.

Deadpool & Wolverine vient allonger la liste des exclusivités de Disney+ composé de nombreuses licences populaires (celles de Marvel, Star Wars, Pixar ou encore de Disney animation, pour ne citer qu’elles). Notez que, la deuxième et dernière saison de la série Andor (Star Wars) est diffusée sur Disney+ depuis le 23 avril 2025.

La nouvelle série Tales of the Underworld, dérivée elle aussi de l’univers Star Wars est à retrouver sur Disney+ dès le 4 mai 2025. Un programme chargé donc pour les abonnées de la plateforme de streaming qui se veut plus que jamais attrayante sur ce marché très compétitif. Pour rappel, Disney+ est disponible en France à partir de 5,99 € par mois.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR DISNEY+

Deadpool & Wolverine : quand deux stars Marvel se rencontrent

Ce film reprend la recette qui a fait le succès des premiers Deadpool au cinéma : humour trash, scènes d’actions explosives et sans filtre… mais c’est surtout l’association des deux anti-héros iconiques de l’univers Marvel qui donne à ce film toute sa saveur.

Deux stars de Marvel incarnées par deux stars d’Hollywood. On retrouve ainsi Ryan Reynolds dans le costume de Deadpool et Hugh Jackman dans celui de Wolverine, un personnage qu’on n’avait plus revu depuis le film Logan, sorti en 2017.