De l’USB dans les iPhone en 2024, du teasing pour le Xiaomi 13, c’est le récap

Xiaomi dévoile plusieurs visuels présentant ses prochains porte-étendards, les Xiaomi 13 et 13 Pro. Dyzon dévoile un casque audio qui fait également filtre à particule. Sans surprise avec la marque britannique, le prix est assez élevé. Et l’Europe oblige Apple à abandonner le port Lightning sur les iPhone avant le 28 décembre 2024. C’est le récap.

Hier soir, dans la nuit, ont eu lieu les Game Awards, grande cérémonie qui récompense les meilleurs jeux de l’année. Même si le choix d’un jeu préféré dans une année est extrêmement subjectif, tout le monde s’accorde à dire qu’Elden Ring et God of War Ragnarok sont deux grands chefs-d’œuvre de 2022. À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas qui a été élu « Game of the Year ». Mais nous espérons vraiment qu’il s’agira de l’un des deux jeux cités, tant ils sont bons. Heureusement (ou malheureusement dans certains cas), il n’y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Voici donc les trois actualités qui ont marqué la journée du 8 décembre 2022.

Le design des Xiaomi 13 et 13 Pro dévoilé officiellement

Xiaomi a démarré officiellement la campagne de teasing pour ses prochains terminaux haut de gamme qui devraient être présentés le 11 décembre. La marque chinoise a en effet publié sur les réseaux sociaux de nombreuses images dévoilant les contours ergonomiques du Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Ces visuels dévoilaient plusieurs robes, notamment celle constituée de cuir végane appelée « nanocuir ». Notez que les deux téléphones adoptent des designs légèrement différents, le plus petit se rapprochant du design de l’iPhone 13, par exemple, tandis que le plus grand conserve des lignes assez classiques.

L’UE force Apple à abandonner le port Lightning avant fin 2024

Ce n’est pas une surprise : après plusieurs années à annoncer vouloir uniformiser les ports des produits électroniques rechargeables et imposer le standard USB chez tous les constructeurs, L’Union européenne a enfin dévoilé, en partie, le calendrier de mise en place de ces mesures. Première échéance : le 28 décembre 2024, date butoir pour se mettre en conformité. Cela concerne notamment les smartphones. Et donc Apple. Les fabricants d’ordinateurs ont un délai supplémentaire.

Dyson lance un casque audio avec purificateur d’air intégré

Dyson a présenté un nouveau produit qui s’adresse autant aux mélomanes qu’aux personnes devenues agoraphobes depuis la crise du Covid-19. Ce produit s’appelle Zone. Et il combine deux fonctions : l’écoute musicale, avec réduction de bruit active bien évidemment, et la purification d’air. Le masque à particule se place devant la bouche et le nez et filtre une très grande partie des particules polluantes. Il sera lancé en Chine le mois prochain à un prix qui ne fait pas honte au reste du catalogue de la marque britannique.

