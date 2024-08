Les fans de foot refusent les prix prohibitifs de DAZN, leur réaction était courue d’avance

Face à des prix jugés excessifs et une qualité de service qui laisse clairement à désirer, de nombreux supporters ont décidé de ne pas passer par la plateforme DAZN pour regarder les matchs de la Ligue 1. D'après le Parisien, ils sont plus d'un million à avoir regardé le match d'ouverture par des voies illégales.

Il fallait s'y attendre. Comme vous le savez peut-être, la plateforme britannique DAZN est devenue le diffuseur officiel de la Ligue 1 et 2 de football. Près de 4 ans après son arrivée dans l'Hexagone, le service de streaming a donc signé un accord avec la LFP (Ligue de football professionnel) pour un montant conséquent de 400 000 millions d'euros.

En premier lieu, il s'agissait d'un soulagement pour tous les supporters du ballon rond français, qui s'inquiétaient notamment du devenir des deux compétitions après l'abandon d'Amazon et l'arrêt de son Pass Ligue 1.

DAZN, l'ennemi à abattre des supporters

Seulement, l'enthousiasme des fans est vite redescendu après l'annonce des prix instaurés par DAZN : 39,99 € par mois sans engagement pour voir les huit matchs de chaque journée de la Ligue 1… Et encore, pour voir l'intégralité des rencontres par la voie légale, il faut également souscrire à un abonnement beIN Sports à 15 € par mois. Pour cause, la chaîne diffuse le 9e match. Au total, la facture grimpe donc à 45 € par mois !

Résultat, les supporters ont rapidement manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux. En quelques jours seulement, le hashtag #Boycott DAZN est devenu viral sur X, laissant présager le pire pour le succès du service. Dans la foulée, de nombreux internautes ont ouvert des canaux illégaux pour suivre les matchs gratuitement sur Telegram. Les opérateurs de service pirates IPTV se sont également mis au diapason pour proposer l'intégralité des rencontres diffusées par DAZN. Et ce malgré un coup dur porté par la justice française.

Les fans préfèrent Telegram et l'IPTV pour voir la Ligue 1

Et si l'on en croit les chiffres du Parisien, les supporters ont été nombreux à choisir une voie illégale pour regarder le match d'ouverture Le Havre-PSG. Ainsi, ils étaient pas moins de 200 000 spectateurs à suivre le lever de rideau sur divers canaux accessibles sur la messagerie cryptée Telegram. Un record absolu pour un match de Ligue 1.

“Pour un simple match entre le Havre et le PSG, c'est assez dingue. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais vu autant de gens se diriger vers le streaming”, avoue dans les colonnes du journal un streamer qui affirme avoir atteint les 80 000 spectateurs sur son canal. Sur les réseaux sociaux comme X, les utilisateurs ont été aussi nombreux à partager des vidéos de la rencontre… diffusées via leur service d'IPTV.

Cerise sur le gâteau, près de 800 000 personnes ont également pu assister à la rencontre en utilisant tout simplement leur VPN. En contournant le géoblocage, ils peuvent accéder à l'ensemble des matchs de la compétition sur la chaîne YouTube brésilienne CazéTV, détentrice des droits dans son pays. Au total, on peut donc estimer qu'au moins 1 million de personnes a regardé le match illégalement. Et quand on sait que DAZN a besoin d'atteindre 1,5 million d'abonnés dans les 6 prochains mois pour atteindre l'équilibre financier, on se dit que l'opération est mal partie. Très mal partie.

Merci @CazeTVOficial !! Grâce à toi la Ligue 1 est gratuite et on est pas obligé de payer 45€ 💸 🚨 Pour rappel, il a obtenu les droits de la Ligue 1 au Brésil donc il suffit juste d’avoir une VPN et vous pourrez voir les matchs sur son YouTube ! #BoycottDAZN #HACPSG pic.twitter.com/flLQZO6A6k — ZERO 2 HERO (@Zero_2_Hero_) August 16, 2024

Source : Le Parisien