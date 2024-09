DAZN baisse ses prix et les abonnés actuels n’ont pas droit à la réduction, sauf à cette condition

Après la baisse surprise des prix de l'abonnement à DAZN, les abonnés de la première heure espéraient en profiter, mais non. Il n'existe qu'une seule manière de bénéficier du nouveau tarif à coup sûr, le voici.

Le feuilleton DAZN n'en finit pas de déchaîner les passions. La plateforme que l'on appelle souvent le Netflix du sport est disponible en France depuis 4 ans déjà. Et pourtant, ce n'est que récemment qu'elle fait régulièrement son apparition dans les médias. En cause, la reprise par le service de la Ligue 1 et Ligue 2 de football, après le retrait d'Amazon et de son offre dédiée.

La gronde démarre dès que DAZN annonce ses prix que beaucoup jugent prohibitifs. 39,99 € par mois sans engagement pour voir les 8 matchs de chaque journée de la Ligue 1, plus 15 € par mois d'abonnement beIN si vous voulez regarder le 9e. Sinon, vous pouvez vous engager pour 12 mois et payer 29,99 € mensuel.

Même avec ce tarif, c'est plus cher d'en moyenne 180 € par an par rapport aux anciennes offres d'Amazon. La réaction des supporters ne se fait pas attendre. En plus de lancer un hashtag #BoycottDAZN, environ 1 million de personnes regardent le 1er match de la compétition sans payer. DAZN réagit en baissant ses prix, mais il y a un hic.

Comment bénéficier du nouveau tarif DAZN si l'on est déjà abonné

Si vous prenez un abonnement DAZN entre le 10 et le 22 septembre 2024, il vous coûtera 19,99 € par mois avec engagement d'un an. Celles et ceux qui ne veulent pas s'engager bénéficieront des deux premiers mois à 19,99 € avant de repasser à 39,99 €. Et si vous êtes déjà abonné ? Il n'y a qu'une solution pour avoir droit au nouveau tarif : résilier son offre sans engagement et souscrire à nouveau.

Quant aux personnes actuellement engagées, DAZN leur indique d'appeler le service client et de négocier au cas par cas. D'après les premiers témoignages, cela aboutit à un refus. On ignore si des directives ont été données aux conseillers, dans un sens ou dans l'autre. Une chose est sûre, cela ne va pas aider le service de streaming à regagner les faveurs des fans de football déjà bien remontés.

