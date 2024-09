Ligue 1 : l’Arcom bloque 174 sites de streaming illégaux, l’IPTV et Telegram dans le viseur

L'Arcom a frappé un grand coup contre les sites de streaming pirates pour limiter la diffusion illégale de la Ligue 1. Mais ces sites finissent par revenir, tandis que Telegram et les plateformes d'IPTV se sont imposés comme des alternatives populaires.

Il y a quelques semaines, juste avant le début de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2, la LFP obtenait le blocage de dizaines de sites diffusant illégalement les matchs. Une victoire pour la LFP, mais les pirates se sont rapidement adaptés pour mettre en ligne de nouvelles plateformes.

L'Arcom a compris qu'il fallait frapper ces services au dernier moment pour leur faire vraiment mal, et c'est ce qu'elle a tenté de faire lors de la troisième journée du championnat de Ligue 1. Comme rapporté par Capital, 101 sites pirates ont été bloqués vendredi 30 août, juste avant le match Lyon-Strasbourg, le premier du week-end. Au total, depuis le début de la saison, ce sont 174 noms de domaine qui ont été bloqués en France sur notification de l’Arcom.

Telegram et l'IPTV prennent le relais des sites de streaming pirates

On a constaté une forte hausse du piratage depuis la reprise du championnat. Après de nombreux rebondissements, c'est finalement DAZN qui a remporté les droits TV de la Ligue 1 (8 matches sur 9, le dernier étant diffusé par beIN Sports le samedi à 17h). Mais le prix de l'abonnement DAZN est jugé trop élevé par de nombreux téléspectateurs, qui refusent de payer, surtout que l'offre est loin d'être riche, avec des problèmes de prise d'antenne et l'absence d'avant-matchs.

Si le blocage des sites représente un défi technique et juridique compliqué pour l'Arcom, l'autorité doit aussi faire face aux nouvelles formes de consommation illégale du football. De nombreux canaux Telegram retransmettent les matchs, certains réunissant des dizaines de milliers d'utilisateurs. La modération de l'application reste très permissive à cet égard, même si les blocages s'y font de plus en plus régulièrement.

Les services d'IPTV, qui permettent d'accéder à toutes les chaines du monde, gratuites comme payantes, en bonne qualité, sont aussi dans le viseur de l'Arcom. Mais là encore, il est bien difficile d'intervenir, et quand c'est le cas, les gestionnaires de ces plateformes pirates parviennent rapidement à rebondir.

