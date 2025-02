Darty explose les prix : la Galaxy Tab A9+ devient ultra abordable !

Les soldes sont terminées, mais les bonnes affaires continuent ! Darty propose encore des remises intéressantes, et cette tablette Samsung bénéficie d’une belle réduction. Un modèle parfait pour le multimédia et la navigation web, à prix cassé… mais pour combien de temps ?

Découvrir l'offre chez Darty

Les soldes d’hiver sont terminées, mais les bonnes affaires ne s’arrêtent pas pour autant ! Chez Darty, certaines remises continuent de valoir le détour, et la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A9+ en profite largement. Son prix passe à 179,99 € au lieu de 259,99 €, soit une réduction de 32 %. Un bon plan intéressant pour ceux qui cherchent une tablette polyvalente à petit prix.

Une tablette abordable et efficace

Avec son écran LCD de 11 pouces affichant une résolution de 1920 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, la Galaxy Tab A9+ propose une belle expérience visuelle pour du multimédia ou de la navigation web. Certes, ce n’est pas de l’OLED, mais pour ce tarif, on profite d’une image fluide et bien définie.

Sous le capot, la tablette embarque un processeur Qualcomm SM6375, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensibles jusqu’à 1 To via une carte microSD. Une configuration modeste mais qui reste suffisante pour un usage quotidien : streaming, réseaux sociaux, navigation et quelques jeux légers.

Côté endurance, la batterie de 7 040 mAh assure une bonne autonomie, et la charge rapide 15 W permet de récupérer rapidement de l’énergie en cas de besoin. Niveau connectivité, on retrouve du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.3, un port USB-C et même une prise jack, ce qui reste appréciable pour brancher un casque filaire.

La tablette tourne sous l’écosystème Samsung, avec des fonctionnalités pratiques comme Samsung Knox pour la sécurité, ou Quick Share pour partager rapidement des fichiers entre appareils Galaxy. Elle propose aussi un mode Samsung DeX, qui transforme l’interface en un espace bureautique plus adapté au travail.

Faut-il craquer pour ce bon plan ?

À moins de 180 €, la Galaxy Tab A9+ est une option intéressante pour ceux qui cherchent une tablette fiable sans exploser leur budget. Elle conviendra parfaitement à une utilisation familiale, pour les étudiants, ou simplement pour du divertissement léger. À ce prix-là, difficile de trouver mieux, surtout chez un revendeur comme Darty. Une offre à saisir tant qu’elle est disponible !