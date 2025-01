Ce PC Samsung à 849€ est une aubaine : Profitez des soldes avant qu’il ne disparaisse !

Les soldes d’hiver réservent parfois des surprises incroyables. Darty propose une offre époustouflante sur un PC Samsung haut de gamme, avec un rabais de 39 %. Découvrez-le avant qu’il ne soit trop tard !

Les soldes d’hiver battent leur plein et Darty frappe fort avec une offre alléchante sur le Samsung Galaxy Book3 360. Ce PC portable hybride 2-en-1, avec son écran AMOLED de 13,3 pouces, passe de 1399,99 € à seulement 849 € ! Une remise de 39 % qui ne se refuse pas, surtout pour un produit aussi polyvalent.

Et ce n’est pas tout : en ajoutant ce PC à votre panier, vous bénéficiez aussi de -30% sur les accessoires ACCSUP, comme des housses et sacoches, jusqu’au 31 janvier 2025.

Le Samsung Galaxy Book3 360 : une puissance dans un format ultra-portable

Le Galaxy Book3 360 est l’incarnation même de la mobilité et de la polyvalence. Avec un poids de moins de 1,2 kg, il vous suit partout sans effort. Ce modèle 2-en-1 offre un mode hybride que vous pouvez passer de l’ordinateur portable classique à un format tablette en le repliant à 360°. Et avec l'écran tactile Super AMOLED Full HD, vos films, séries et jeux prennent vie avec des couleurs éclatantes et des contrastes saisissants. Cerise sur le gâteau, le S Pen est inclus pour libérer votre créativité, que ce soit pour prendre des notes, dessiner ou annoter des documents.

Sous le capot, le Galaxy Book3 360 embarque le dernier processeur Intel® Core™ i5 de 13e génération, idéal pour gérer des tâches multitâches et supporter des charges de travail exigeantes. Que vous soyez en train de travailler, de naviguer sur le web ou de profiter de vos contenus multimédia, vous bénéficierez d'une réactivité exemplaire. L’interface Windows 11 vous permettra d’explorer de nouvelles façons de vous connecter, tout en optimisant votre espace de travail.

Pour ne rien gâcher, le Galaxy Book3 360 ne manque pas de connectivité : HDMI, USB-A, microSD, et même Thunderbolt 4 pour des transferts ultra-rapides. La connexion Wi-Fi 6E garantit une expérience fluide et rapide, même pour les applications gourmandes en bande passante. Et grâce à sa batterie longue durée, vous pourrez travailler et vous divertir sans avoir à vous soucier de la recharge.

Enfin, le Galaxy Book3 360 vous plonge dans une expérience sonore immersive avec Dolby Atmos et ses haut-parleurs stéréo. Les appels vidéo seront également plus agréables grâce au mode Studio qui offre réduction du bruit ambiant, cadrage automatique et effets d’arrière-plan. Idéal pour les réunions en visioconférence ou les échanges à distance.

Un prix imbattable et des accessoires à prix réduit

Bref, à 849 € au lieu de 1399,99 €, ce Samsung Galaxy Book3 360 est une vraie pépite des soldes d’hiver. Avec sa polyvalence, ses performances et son design élégant, le Samsung Galaxy Book3 360 est un compagnon idéal pour ceux qui recherchent un PC portable puissant et pratique. Ne laissez pas passer cette occasion de faire l’acquisition d’un modèle haut de gamme à prix réduit, avant qu’il ne disparaisse des rayons. Vous ne serez pas déçu par sa capacité à allier travail et loisirs en toute fluidité.