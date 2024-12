Darty casse le prix du pack Philips Hue 2 ampoules connectées + Lightstrip solo

Voici une belle affaire en provenance de Darty ! À l'approche des fêtes de fin d'année 2024, un pack Philips Hue composé de deux ampoules connectées et d'un ruban Lightstrip solo bénéficie d'une réduction de plus de 50 % de la part du site e-commerce français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les domaines de la domotique et des objets connectés sont à l'honneur sur le site Darty. À deux semaines de la période de Noël, le marchand français propose à ses clients de s'offrir un pack rééquipement Philips Hue en promotion.

En ce mois de décembre 2024, le pack constitué de deux ampoules LED connectées E27 White & Color et du ruban connecté Lightstrip Solo est à 89,99 euros au lieu de 189,99 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part de Darty. Pour information, la livraison du pack peut se faire gratuitement à domicile, en relais colis ou en magasin Darty.

Concernant les ampoules LED, les E27 White & Color de la gamme Philips Hue sont compatibles avec le Bluetooth et ont une durée de vie moyenne de 25 000 heures chacune. Elles peuvent se connecter avec le pont Hue (non inclus) et être intégrées simplement à l'éco-système Hue existant. Quant au Lightstrip Hue Solo, il s'agit d'un ruban de 3 mètres qui fournit un flux lumineux de 1700 lumens. Éclairé par des LED RGBWW, le ruban est capable de créer une couleur pure et une lumière blanche pure.