Darty casse le prix d’une Apple Watch Series 5 et la propose à moins de 550€

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle sur l'Apple Watch Series 5 GPS. Découvrez la montre connectée Apple à moins de 550€ dans cet article.

Profiter de l'offre chez Darty

C'est le moment ou jamais de découvrir la qualité des montres connectées Apple grâce à Darty. L'enseigne vous propose en effet en ce moment une Apple Watch Series 5 GPS avec boîtier inoxydable gris sidéral et bracelet sport noir pour seulement 549€ au lieu de 729€.

Vous profitez ainsi d'une réduction de -24% et de la qualité déjà reconnue de la marque à la pomme.

En prime, si vous achetez cette smartwatch Apple dès maintenant chez Darty, vous profitez également de 4 mois d'abonnement offerts pour Apple Music Spécial Famille.

L'Apple Watch Series 5 : jusqu'à 18h d'autonomie et une puce sans fil W3 Apple

Avec l'Apple Watch Series 5, vous profitez en premier lieu de tous les avantages d'une montre classique grâce à son design discret et son écran Retina toujours activé. Vous pouvez ainsi toujours regarder votre cadran et savoir l'heure sans devoir toucher votre montre pour l'activer.

C'est pourtant loin d'être une simple montre. L'Apple Watch Series 5 propose en effet de nombreuses fonctionnalités. Elle peut par exemple vérifier votre pouls et vous aider à contrôler votre rythme cardiaque. Elle est aussi dotée d'une app Bruit capable de vous tenir informé si les décibels autour de vous sont trop élevés et pourraient gêner votre audition.

Grâce aux anneaux activité, la montre peut aussi suivre vos progrès et vous aider à bouger plus et à faire de l'exercice au quotidien.

Elle vous donne également accès à la bibliothèque Apple Music avec plus de 50 millions de morceaux en streaming, des podcasts et des livres audio.

Vous en voulez encore plus ? L'Apple Watch Series 5 vous propose l'App Store et vous pouvez télécharger toutes les applications compatibles que vous souhaitez. Elle est aussi compatible avec l'assistant vocal Siri et vous permet de payer vos achats en un seul geste.

Enfin, vous pouvez l'utiliser toute la journée sans craindre de la décharger grâce à ses 18h de batterie.