Darty casse le prix du Cookeo Moulinex avec -25% de réduction !

Aujourd'hui chez Darty, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle : le Cookeo Touch Blanc de Moulinex avec une réduction incroyable de -25% ! Découvrez le prix fou du robot de cuisine dans cet article.

Découvrir l'offre chez Darty

Et si vous profitiez de ce début d'année pour vous offrir un robot de cuisine performant pour un prix mini ? On vous a habitué à des bons plans plus High Tech, mais lorsque l'on a vu le robot Cookeo Touch de Moulinex avec -25% de réduction chez Darty, impossible de résister !

En vous rendant dès maintenant sur le site de Darty, vous pouvez en effet profiter du robot de cuisine pour seulement 299,99€ au lieu de 399,99€. Darty vous propose ainsi une économie de 100€ pour un robot qui a déjà conquis une grande partie du marché.

Révolutionnez votre cuisine avec le Cookeo de Moulinex

Avec le Cookeo Touch de Moulinez, vous profitez d'un robot de cuisine très complet qui saura vous accompagner dans toutes les étapes de vos recettes et vous permettre de cuisiner comme un chef sans effort.

Il est doté d'une puissance de 1600 watts avec une capacité utile de 6 litres. Il peut donc vous aider à préparer des repas pour jusqu'à 6 personnes.

Très pratique, il propose un écran tactile inclinable. Toutes les recettes proposées sont ainsi présentées en vidéo pour vous accompagner pas à pas et s'assurer que vous réussissiez chaque étape. Le robot propose ainsi jusqu'à 250 recettes pour 2 à 6 personnes et 13 modes de cuisson dont la cuisson sous pression avec 3 modes et la cuisson vapeur. Il propose également 3 températures de rissolage et de mijotage. Très rapide et complet, il peut vous cuisiner de délicieuses recettes en seulement 10 minutes.

Vous cherchez une entrée, un plat ou encore un dessert ? Vous souhaitez cuisiner pendant 5 ou 10 ou encore 25 minutes ? Vous êtes végétarien ou vous voulez manger de la viande ? Entrez vos critères de recette dans votre Cookeo et il vous proposera LA recette qui saura répondre à tous vos besoins.

Précisons finalement qu'il propose un entretien facile avec une cuve en céramique amovible et anti-adhésive.