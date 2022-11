Darty casse le prix des iPad Air pour le Black Friday avec -100€ !

Darty célèbre le Black Friday et propose des prix minis sur de nombreux produits ! Pour l'occasion, on a fait nos propres recherches et on a trouvé une offre très intéressante : l'iPad Air 10,9″ avec -100€ de réduction ! On vous explique tout sur cette offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

Les prix sont minis chez Darty pour le Black Friday ! Et parmi toutes les offres à prix mini, on en a sélectionné une qui pourrait vous intéresser : l'iPad Air 10,9″ avec 100€ de réduction. Si l'on vous propose cette offre, c'est parce que l'iPad Air est clairement un must have, mais aussi parce qu'il est compliqué de trouver des réductions sur les produits Apple en général.

Aujourd'hui, grâce à Darty, vous pouvez ainsi vous procurer la tablette Apple pour 689,99€ au lieu de 789,99€. Et ce n'est pas tout !

Si vous commandez la tablette avant la fin de la journée et que vous inscrivez le code DARTY15 depuis votre panier, vous profitez également de 45€ offerts en carte cadeau Darty (15€ offerts tous les 150€ d'achat dans la limite de 45€).

L'iPad Air 10,9″ : une tablette haut de gamme performante et polyvalente

L'iPad Air propose de nombreuses prestations haut de gamme et il sera difficile de trouver quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec la tablette. Sur sa fiche technique, on trouve un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec un affichage True Tone, une large gamme de couleurs P3 et un revêtement antireflet1.

Côté performances, elle propose une puce M1 avec 8 coeurs et est 60% plus rapide que la génération précédente d'iPad. Les graphismes sont également 2 fois plus rapides et vous pouvez utiliser votre iPad Air 10,9″ pour construire en 3D ou encore dessiner des filtres pour les réseaux sociaux.

Que vous aimiez les appels vidéo ou la photographie, vous serez également ravis de profiter de son capteur ultra grand-angle de 12Mpx avec la fonction “Cadre centré”, mais aussi de sa compatibilité 4K pour les vidéos.

Elle est également compatible avec le WiFi 6 et vous permet de profiter d'une connexion optimale pour streamer ou encore partager tous vos fichiers. Aussi, elle est compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération et avec le Magic Keyboard.

Avec l'iPad Air 10,9 pouces, vous pouvez ainsi dessiner, jouer, travailler ou encore vous détendre comme vous le souhaitez, et ce, avec une réduction de 100€ chez Darty !