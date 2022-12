Darty casse le prix de l’aspirateur iRobot Roomba I5158 pour Noël avec -120€ de réduction

Profitez dès maintenant des première offres de Noël chez Darty ! Pendant quelques jours, l'enseigne propose par exemple un aspirateur iRobot Roomba I5158 avec une réduction incroyable de 120€. Découvrez dans cet article comment profiter de prix fou.

Découvrir l'offre chez Darty

Darty a été élu Service client de l'année 2022 pour le petit électroménager ! On a profité de ce moment pour chercher des pépites sur le site de l'enseigne et on en a trouvé une : l'aspirateur iRObot Roomba I5158 avec une remise immédiate de 120€ !

Vous pouvez ainsi vous procurer l'aspirateur robot pour seulement 329,99€ au lieu de 449,99€. Un beau prix pour un aspirateur qui changera sans nul doute votre quotidien.

Un aspirateur intelligent qui nettoie où et quand vous voulez

Doté d'un système avancé de cartographie et d'une navigation précise et rapide, le Roomba I5158 vous offre une liberté totale et un logement parfaitement propre. Il peut passer aussi bien sur la moquette que sur le carrelage ou le parquet et aspire toutes les saletés, même les plus accrochées grâce à un système à 3 étapes et à 2 extracteurs en caoutchouc.

Il est équipé de capteurs de suivi de sol pour laver vos sols de la manière la plus optimale possible en suivant notamment des lignes parallèles. Et pour encore plus de liberté, lorsqu'il a besoin de se recharger, il retourne tout seule à sa base. Une fois chargé complètement, il repart et reprend son nettoyage où il l'a laissé.

Le Roomba I5158 peut cartographier tout votre logement et se souvenir de l'agencement de chaque pièce. Vous pouvez également le programmer pour lui demander de nettoyer certaines pièces à certaines heures. Il contourne vos meubles et déloge toutes les saletés sur son passage.

Très compact, il peut de plus passer partout, même dans les endroits exigus comme sous votre canapé ou entre deux chaises. Enfin, son autonomie maximale est de 75 minutes et il peut couvrir jusqu'à 200m2. Avec le Roomba I5158, le nettoyage est ciblé, efficace et intelligent ! Vos sols sont propres et vous pouvez vaquer à vos occupations.