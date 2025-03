L’épisode 4 de Daredevil Born Again introduit discrètement cette super-héroïne Marvel, l’avez-vous remarqué ?

Dans son quatrième épisode, Daredevil Born Again met en scène une héroïne Marvel que l'on pourrait être amené à revoir dans d'autres séries ou films. De qui s'agit-il exactement ?

On s'en doutait depuis le début de la série, mais plus elle avance, plus ça se confirme : Daredevil Born Again est résolument ancrée dans le Marvel Cinematic Universe. Elle y a même une place officielle depuis peu. Au moment de publier cet article, Disney+ vient de diffuser le quatrième épisode, sur neuf au total. Nous n'en sommes donc pas encore à la moitié, et déjà les références plus ou moins appuyées à des personnages de l'écurie Marvel se multiplient.

Parmi eux, certains étaient attendus comme le Punisher, qui profite de son retour pour redéfinir son personnage. D'autres font une apparition plus subtile, comme celle que l'on peut repérer pendant l'épisode 4. Vous vous en doutez, nous allons devoir allégrement spoiler ce qu'il se passe dans la série, alors ne lisez pas ce qui suit si vous êtes en retard dans son visionnage ou si vous attendez que la saison entière soit disponible avant de vous plonger dedans.

Cette super-héroïne Marvel fait une apparition dans l'épisode 4 de Daredevil Born Again

À la fin de l'épisode 3 de Daredevil Born Again, Hector Ayala, alias le White Tiger, est tué, probablement par un policier corrompu. Rappelons que l'acteur qui incarnait le personnage, Kamar de los Reyes, est décédé en 2023. L'épisode 4 débute directement à la suite de cet événement tragique avec l'arrivée de Matt Murdock à la morgue. C'est là qu'une jeune fille le rejoint, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'Angela Del Toro, la nièce d'Hector Alaya.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant elle n'est autre que la quatrième incarnation de White Tiger dans les comics, où elle est présentée comme une agente du FBI enquêtant sur les justiciers. La jeune femme reprend le costume de son oncle après le meurtre de ce dernier. Faut-il voir dans son introduction dans la série comme l'annonce d'une potentielle Young Avenger ? Ou s'agit-il d'un clin d'œil ? La suite de Daredevil Born Again nous le dira.