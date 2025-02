Daredevil Born Again : des combats encore plus brutaux que dans la série Netflix ? Disney l’affirme haut et fort

Daredevil Born Again compte bien faire exploser les compteurs du côté de l'intensité et de la brutalité des combats. Quand on sait que la série Netflix affichait déjà une violence débridée (par rapport aux autres productions Marvel), on a hâte de voir ce que cela donne.

Les trois premières saisons de Daredevil sorties sur Netflix se sont démarquées des autres productions Marvel sur un aspect bien précis : son ton très mature et ses scènes de violence débridées et incroyablement brutales.

Forcément, quand on a su que la série allait être rebootée par Disney, il y avait de quoi s'inquiéter. Pour cause, rien n'empêchait la firme aux grandes oreilles d'édulcorer un peu le tout pour toucher un plus grand public. Mais comme l'a laissé entendre la première bande-annonce diffusée en janvier 2025, les combats ne semblent rien avoir perdu de leur viscéralité.

C'est même tout le contraire si l'on en croit les dernières déclarations de Dario Scarpadane, producteur exécutif de Daredevil Born Again. Lors d'un entretien accordé à Empire Magazine, le cadre a expliqué à quel point la série allait franchir un cap dans la violence.

Un niveau de violence inégalé dans Daredevil Born Again

“Le niveau de violence est bien au-dessus de celui d'une série Marvel/Disney. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui soit à la hauteur. Il y a un moment dans cette série qui est complètement dingue, et qui dépasse de loin tout ce que Netflix a jamais fait”, assure-t-il.

D'après le producteur, cette violence exacerbée sera justifiée par l'importance des enjeux et surtout la tension grandissante entre Matt Murdock et Wilson Fisk. Précédemment, Charlie Cox (ndlr : l'acteur qui incarne le Démon de Hell's Kitchen) avait déjà déclaré que la série était de loin la plus sombre sur laquelle il a travaillé en tant que Daredevil : “Cette série a eu le succès qu'elle a eu parce que c'est l'une des rares séries de super-héros qui est si sombre et sinistre par moment. Vincent (ndrl : Vincent d'Onofrio, l'interprète de Wilson Fisk) et moi avons tous les deux pensé que si vous perdez cela, vous risquez de perdre l'identité de la série. Nous avons donc vraiment insisté pour que la série reste orientée vers un public plus âgé et ne soit pas édulcorée pour attirer un public plus large”, explique l'acteur.

Une bonne nouvelle donc pour tous les fans qui appréciaient l'ambiance poisseuse et la violence crue de la série Netflix. Rendez-vous sur Disney+ le 4 mars 2025 pour découvrir les premiers épisodes de Daredevil Born Again.