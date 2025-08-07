Daredevil Born Again : ce personnage important de la saison 1 peut-il revenir dans la saison 2 ?

Muse a tenu un rôle central dans la saison 1 de Daredevil Born Again. Mais peut-on espérer le revoir dans la saison 2 ?

La saison 1 de Daredevil Born Again s'est achevée et devrait avoir des conséquences importantes non seulement pour le futur de Matt Murdock, mais aussi pour l'ensemble du MCU. Pour son passage sur Disney+, la série n'a pas déçu et on attend désormais une saison 2 de Daredevil Born Again, qui devrait voir le retour d'un personnage quasiment absent de la saison 1.

Mais c'est un autre personnage, lui bien présent dans cette saison 1, qui nous interroge aujourd'hui : Muse, le grand antagoniste. Malgré ce qui lui arrive dans l'épisode 7, est-il possible qu'on le revoie en saison 2 ? Hunter Doohan, son interprète, est actuellement en promotion pour la saison 2 de la série Netflix Mercredi, dans laquelle il campe un autre personnage pas bien net. Au détour d'un entretien accordé à IndieWire, il a évoqué l'avenir de Muse et un éventuel retour dans Daredevil Born Again saison 2.

Daredevil Born Again saison 2 avec Muse ?

L'acteur a admis qu'il “adorerait” camper de nouveau Muse, alors que les fans multiplient les théories pour justifier sa réapparition sur Reddit et sur les forums. “Ce personnage était tellement amusant. Je ne comprends pas, premièrement, pourquoi les gens me voient autant comme un tueur en série, et deuxièmement, pourquoi on me tire dessus dans toutes les séries que je joue”, ajoute-t-il, précisant que cela ne l'a pas empêché de prendre son pied à interpréter ce terrifiant grand méchant de l'univers Marvel.

Mais il est loin d'être sûr que les scénaristes lui trouvent une place, le casting semblant déjà bien chargé pour cette saison 2. La loi martiale est instaurée à New York et le Caïd, Wilson Fisk, aidé par sa Task Force anti-justiciers, va déjà donner bien du fil à retordre à Daredevil. Le super-héros sera toutefois bien accompagné, puisqu'il pourra compter sur le soutien du Punisher (Jon Bernthal), qui fera aussi une apparition dans Spider-Man Brand New Day. Le Tigre Blanc (Camila Rodriguez) sera aussi au rendez-vous, tout comme la revenante Jessica Jones (Krysten Ritter), enfin de nouveau exploitée.

La saison 2 de Daredevil Born Again sera diffusée à partir de mars 2026 sur Disney+.