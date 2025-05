Daredevil Born Again saison 2 promet du lourd pour ce personnage quasiment absent de la saison 1

L'acteur Charlie Cox, alias Daredevil, a confirmé qu'un personnage très en retrait lors de la saison 1 de Daredevil Born Again va avoir droit à une place très importante lors de la saison 2.

La saison 1 de Daredevil Born Again est terminée. Les 9 épisodes attendus depuis tant d'années ont ravis les fans de l'avocat super-héros et ils n'attendent qu'une seule chose désormais : la saison 2. Il faut dire que la première partie de la série s'est terminée sur une situation pleine de suspense. Attention, nous entrons maintenant en zone spoiler.

Alors que la mort de Foggy Nelson continue de hanter Matt Murdock, son ennemi de toujours Wilson Fisk resserre son emprise sur la ville de New-York, dont il est maire. L'homme déclare la loi martiale et rend les justiciers hors la loi. De son côté, Murdock arrive au bout de son enquête visant à comprendre le rôle de Vanessa Fisk, femme de Wilson, dans la mort de son ami Foggy.

Pendant ce temps, Bullseye s'échappe de prison et Daredevil doit de nouveau l'affronter. Il est aidé pour cela par un personnage disparu de la série depuis son deuxième épisode : Karen Page, son ex-compagne.

Ce personnage quasiment absent de Daredevil Born Again sera central dans la saison 2

L'absence de Karen, incarnée par Deborah Ann Woll, a pu étonner. Que les fans se rassurent, la saison 2 va lui redonner une place de choix. Lors d'une interview à TVLine, l'acteur Charlie Cox révèle que “certaines des choses prévues [pour son personnage] sont parmi les plus cool qu’elle ait jamais eues“. Il confirme que Karen Page sera “incroyable” dans la prochaine saison de Daredevil Born Again.

Charlie Cox se garde bien d'en dire plus, aussi le rôle que jouera son ex à l'écran est laissé aux suppositions de chacun. Pour le moment, nous avons pu voir une photo d'elle portant une perruque rousse, rappelant que les rues de Hell's Kitchen ne sont plus sûres et qu'on ne veut pas y être reconnu. La saison 2 de Daredevil Born Again sera diffusée sur Disney+ en mars 2026.