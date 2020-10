Dacia Spring : le prix du SUV électrique serait inférieur à 11 000€ avec bonus

La Dacia Spring, le SUV électrique abordable, est déjà disponible à la précommande en Hongrie. Avec les bonus écologiques compris, la voiture ne coûterait pas plus de 11 000 euros. Comme prévu, elle devrait s'imposer comme la voiture électrique la moins chère du marché.

Il y a quelques jours, Dacia a levé le voile sur la Dacia Spring, un SUV 100% électrique taillé pour les agglomérations et la ville. Elle est alimentée par une batterie de 6,8 kWh qui promet jusqu'à 295 km en usage urbain et un moteur de 33 kW.

Si la Dacia Spring se veut très abordable, le constructeur automobile n'a pas révélé le prix de vente de son SUV lors de la conférence. Pour obtenir un premier aperçu des tarifs qui seront appliqués, il faut se tourner vers la Hongrie, où la voiture est déjà proposée à la précommande, rapportent nos confrères du site PushEVS. Le site hongrois de Dacia a en effet affiché le prix des 100 premiers exemplaires proposés lors des précommandes.

Un prix avoisinant les 10 000€ pour la Dacia Spring électrique

Sur le marché Hongrois, la voiture sera vendue au prix de 6.490.000 HUF, soit 17 812 €, sans prendre en compte les bonus environnementaux du gouvernement. Apparemment, ce prix concerne la version haut de gamme de la Dacia Spring, plusieurs milliers d'euros plus chère que la déclinaison standard. Ce prix ne prend pas en compte les aides offertes par le gouvernement hongrois pour pousser les acheteurs à opter pour une voiture électrique. Une fois ces bonus pris en compte, le prix de la Dacia Spring haut de gamme tombe juste sous la barre des 11 000 euros.

En France, les taxations, dont la TVA, soient moins élevées qu'en Hongrie. On peut donc s'attendre à ce que le prix de départ de la Dacia Spring haut de gamme soit moins élevé. De même, le prix du modèle standard pourrait donc se situer sous le seuil symbolique des 10 000 euros, faisant de la Dacia Spring la voiture électrique la plus abordable du marché.

Pour l'heure, il ne s'agit encore que d'un aperçu de la grille tarifaire. En fonction des pays, les coûts et les équipements proposés sont appelés à varier. Pour rappel, les Dacia Spring seront commercialisées dans le courant de l'année prochaine. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : PushEVS