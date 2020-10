Dacia Spring, à quoi ressemble la voiture électrique la moins chère du marché ?

En marge des essais de la Renault Twingo en région parisienne, Dacia vient de dévoiler sa première voiture électrique. Le SUV Dacia Spring s'affichera comme le modèle le plus abordable du marché.

Article rédigé par Driss Abdi

Renault a rassemblé la presse à Meudon pour les essais de la nouvelle Twingo 100% électrique. L'occasion pour le constructeur d'exposer son concept car Mégane eVision qui pourrait se concrétiser en Mégane électrique dès l'année prochaine, le nouveau Renault Arkana, un SUV qui se déclinera notamment dans une version hybride rechargeable, et toute la gamme e-Tech qui est d'ores et déjà commercialisée.

Dacia a également profité de l'évènement pour lever le voile sur sa toute première voiture électrique. Un véhicule qui suit la tendance actuelle du marché et qui prend donc la forme d'un SUV compact. Baptisée Dacia Spring, la voiture affiche des dimensions contenues avec une longueur de 3,73 mètres et 1,62 mètres de large. Un modèle taillé pour les déplacements en agglomération d'autant que la Dacia Spring annonce un braquage en à peine dix mètres.

Dacia Spring, un SUV taillé pour la ville

Pas de miracle du côté de l'autonomie de la Dacia Spring qui est annoncée à 225 km sur le cycle WLTP, et jusqu'à 295 km sur le cycle WLTP City qui concerne un usage strictement urbain en mettant à profit les phases de freinage régénératif. Des valeurs proches de celles de la nouvelle Twingo électrique qui promet 190 km en utilisation mixte, et 270 km en mode “City” dixit Renault. Des chiffres qui s'expliquent par l'intégration d'une batterie de capacité modeste dans les deux véhicules : 22 kWh pour la Renault et 26,8 kWh pour la Dacia Spring. Cette dernière est équipée d'un moteur électrique de 33 kW équivalent à 44 ch qui délivre 125 Nm de couple instantané. Des valeurs modestes mais qui correspondent néanmoins aux usages actuels, à savoir une distance moyenne de 30 km par jour environ en France. Sur le papier, il sera donc possible de rouler en électrique en ne rechargeant qu'une fois par semaine. En revanche, pour les trajets les plus longs ou les parcours essentiellement sur autoroute, c'est encore une autre histoire.

Autre avantage de la configuration de la Dacia Spring outre son prix, le temps de recharge est réduit. Le constructeur annonce moins d'une heure pour retrouver 80% de capacité sur une Wallbox ou les installations de recharge publique en courant continu d'une puissance de 30 kW. De la même façon, une charge complète sur une simple prise secteur à la maison ou au bureau est annoncée à 14 heures.

Notez que la trappe de la prise de recharge prend place à l'avant du véhicule, juste en dessous du logo Dacia. Un détail pratique qui permet de ne pas se demander de quel côté se garer au moment de faire le plein de Watts.

Dacia Spring, un véhicule dans l'air du temps

Reprenant tous les codes du SUV, la Dacia Spring s'éloigne de ses origines de low-cost, du moins en apparence. Le véhicule ne viendra pas dépareiller à côté des modèles concurrents. En témoigne sa calandre 3D qui s'étire jusqu'au phares qui adoptent des feux de jour à LED et des projecteurs déportés dans le bouclier. Une technologie que l'on retrouve aussi à l'arrière avec une signature en C plutôt réussie. Au passage, notez que les pneus étroits sont montés sur des jantes de 14 pouces pour limiter la résistance au roulement.

En y regardant de plus près néanmoins, certains détails ne trompent pas, à commencer par les poignées de porte empruntées à la Dacia Sandero avec la serrure issue d'un autre temps. Mais c'est surtout à l'intérieur que les économies se révèlent. L'habitacle est un simple copier/coller de la Sandero là encore, avec une instrumentation numérique adaptée à la motorisation électrique de la Dacia Spring. Ainsi, un petit écran prend place entre les deux compteurs qui ont été redessinés pour l'occasion : une jauge de puissance à gauche, et le niveau de la batterie avec le rapport engagé à droite. L'écran central affiche quant à lui différentes informations comme la vitesse, le niveau de la batterie en pourcent, l'autonomie restante et la température.

L'écran d'info-divertissement en couleur s'articule autour d'un écran tactile de sept pouces dont l'interface très basique affiche un design déjà daté. Il sera néanmoins possible de profiter des systèmes les plus avancés aujourd'hui avec Android Auto et CarPlay qui seront proposés en option. De quoi remplacer l'affichage standard en répliquant les applications du smartphone. Côté audio, la Dacia Spring doit se contenter de deux haut-parleurs à l'avant. En revanche le radar de recul et même la caméra de recul sont disponibles.

L'écran d'info-divertissement est entouré de boutons. Sur le dessus, on trouve un accès direct au contrôle du volume et un port USB type A. En dessous prennent place les commandes des vitres électriques entre autres. Enfin, le chauffage et la climatisation manuelle sont accessibles facilement. Encore plus bas, la console centrale accueille un vide poche avec une prise 12 Volts et le sélecteur de boîte automatique.

Pas de miracle non plus au niveau de la finition qui repose sur des plastiques durs. L'habitacle peut accueillir quatre passagers qui disposeront d'un espace réduit du fait des dimensions du véhicule, notamment en largeur. Aux places arrière, l'espace aux genoux est correct pour des passagers jusqu'à 1,80 m avec une garde au toit en adéquation. Le coffre qui offre un volume de 300 litres peut même pousser jusqu'à 600 litres en rabattant la banquette 1/1 arrière.

Enfin, comme tout véhicule électrique aujourd'hui, la Dacia Spring s'accompagne de fonctionnalités off-board pour connaître l'état de la charge à tout moment, déclencher ou arrêter la recharge et activer le pré-conditionnement de l'habitacle.

Prix et disponibilité de la Dacia Spring

Outre la Dacia Spring standard qui est attendue l'année prochaine, deux autres versions seront proposées, à commencer par un déclinaison dite cargo. Destinée aux professionnels, elle disposera d'un volume de chargement de 800 litres et d'une charge utile de 325 kg. Plus dépouillée, elle devra se contenter d'une connexion Bluetooth uniquement.

Enfin, la première Dacia Spring à arriver sur le marché à la fin de l'année sera réservée aux services d'auto-partage. Reprenant les caractéristiques de la version standard, celle-ci adopte notamment une sellerie TEP spécifique et un filtre de protection supplémentaire au niveau de la carrosserie.

Côté tarifs, si Dacia promet que la Spring sera la voiture électrique la plus abordable du marché, aucun montant n'a été communiqué pour le moment.