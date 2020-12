Vous avez envie de jouer à Cyberpunk 2077 dès que possible ? Stadia est sans doute le meilleur choix puisque c’est sur cette plateforme que le jeu sera officiellement disponible en premier – et cela va perdurer presque toute la journée du 10 décembre 2020.

On imagine que, comme nous, vous êtes remontés comme des piles alors que Cyberpunk 2077 sort le 10 décembre 2020 sur PC, Stadia, PS4/Pro, Xbox One, Xbox Series X/S (mode rétrocompatibilité) et PS5 (là aussi en mode rétrocompatibilité) – soit dans moins de 6 jours au moment où nous écrivons ces lignes !

Conscient que les fans attendent le jeu avec impatience, surtout après avoir repoussé sa sortie plusieurs fois, CD Project Red vient de publier un nouveau message sur Twitter, dans lequel l’éditeur détaille la date et heure exacte de sortie du jeu en fonction des régions et des versions.

Les joueurs de Cyberpunk 2077 sur Stadia vont découvrir le jeu un peu avant les autres

Or, cela ne va sans doute pas plaire à tout le monde, mais ce sont bien les joueurs Stadia et PC qui seront avantagés sur les autres. En effet, selon l’infographie de l’éditeur, le jeu sera disponible en France le 10 décembre à exactement 1 heure du matin (CET) sur Stadia et sur PC.

Les joueurs consoles, eux, devront patienter toute la journée jusqu’à minuit : « sur consoles, le jeu sera lancé dans chaque région à minuit heure locale. Le pré-chargement du jeu sera disponible dès jeudi 2 décembre à 17 heures CET sur Xbox et 2 jours avant la date de lancement sur PlayStation », explique CD Project Red.

Plusieurs internautes confirment que le jeu sera vraisemblablement disponible quelques heures avant sur Stadia et PC. En outre, les joueurs Stadia auront droit à quelques avantages (à condition de disposer d’une connexion internet correcte). D’abord, il sera possible de jouer instantanément sans préchargement ou installation.

Le jeu devrait également plutôt coller à la version PC du point de vue des graphismes qui sont nettement moins bons sur Xbox et PS5 (en attendant un patch next-gen). En outre, en ce moment, Stadia offre le pack Stadia Premiere Edition pour toute précommande de Cyberpunk 2077. Le pack inclut une manette Stadia Controler ainsi qu’un Chromecast Ultra pour jouer en 4K sur votre TV.