Cyberpunk 2077 : nos trucs et astuces pour bien démarrer

Vous venez d’acquérir Cyberpunk 2077 mais êtes un peu perdu par tous les choix disponibles et les différentes mécaniques de jeu ? Pas de problème ! Vous trouverez dans ce dossier des conseils utiles en plus de quelques recommandations si le jeu provoque chez vous de la nausée en raison des mouvements rapides de la caméra.

Alors comme ça on a décidé d’aller découvrir Night City ? Grâce à notre guide, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour avancer dans Cyberpunk 2077, sans jamais buter sur quelque chose !

Attention : ce dossier peut contenir quelques spoilers sur le jeu Cyberpunk 2077. Nous avons tenté de les limiter au maximum, mais ce n’est pas toujours possible à cause des aspects du jeu que nous traitons. Si cela vous dérange, nous vous encourageons à commencer à jouer un peu et de ne revenir ici que lorsque vous rencontrez une question traitée dans ce papier.

Cyberpunk 2077 : vaut-il mieux choisir Nomade, Gosse des Rues ou Corpo au début du jeu ?

Cyberpunk 2077 propose, vous l’avez vu, des options de personnalisation très avancées pour votre personnage. Mais le jeu est également structuré en trois « parcours de vie » : Nomade, Gosse des Rues ou Corpo. La machine marketing de CD Projekt Red a beaucoup insisté sur cette mécanique qui est censée personnaliser l’histoire.

Pourtant, au bout d’un peu plus d’une heure, les trois fils se rejoignent, si bien que le choix de l’un de ces trois parcours plutôt qu’un autre a en réalité peu d’importance. Si explorer les différences entre ces trois parcours vous intéresse, nous vous recommandons de les essayer individuellement – après tout cela ne mange pas de pain, et permet de ne pas laisser de côté des parties du jeu.

Mais ce n’est pas essentiel. Chacun de ces trois parcours donne simplement un peu plus de relief à votre histoire personnelle tout au long du jeu, sans la changer radicalement passée la première heure.

Quelle est la combinaison idéale d’attributs pour votre personnage ?

Les attributs sont bien plus importants que votre parcours de vie. Surtout, n’essayez pas de distribuer les points d’aptitude uniformément lors de la création de votre personnage. Spécialisez-vous ! Cela va faciliter le déblocage ultérieur de nouvelles aptitudes.

Tout au long de l’histoire, vous gagnez en effet des points d’aptitude et des perks, mais il est bien plus facile d’atteindre un niveau élevé si vous faites des choix tranchés. Mettez le paquet sur « Cool/Sang Froid » et vous aurez un avantage en termes de furtivité, dégâts critiques et sang froid dans les situations tendues.

Choisissez Constitution pour mettre le paquet sur la santé et l’Endurance. Et faire plus mal lors des combats rapprochés. L’intelligence va vous aider à monter plus vite en hacking avec un peu plus de capacité de RAM. La Capacité technique vous aide à ouvrir des portes et à utiliser des armes plus avancées. Et les Réflexes à vous déplacer plus vite, et à attaquer vos ennemis plus facilement par surprise.

Enfin, la furtivité vous permet d’être décelé moins facilement par les ennemis. On peut combiner deux attributs pour se créer un pôle de compétence. Par exemple Intelligence se marie hyper bien avec Capacité technique pour vous donner un véritable profil de geek. Mais encore une fois il faut concentrer vos points et ne pas les étaler.

Il y a plusieurs manières d’obtenir plus d’argent dans Cyberpunk 2077. D’abord en achevant le boss dans les missions, même si vous êtes en mode furtif et évitez les combats. Il ne faut pas oublier d’attraper aussi leurs armes, que vous pourrez revendre par la suite. Comme à peu près tout ce que vous pourrez ramasser dans le jeu.

Prenez donc le temps de « cueillir » le plus de choses possible. Cela vous permettra de gagner plus d’argent, avec parfois quelques bonnes surprises, y compris avec des objets qui peuvent ne pas tant payer de mine que cela de prime abord… Il ne faut pas non plus négliger les petits contrats des Fixers et du NCPD (la police de Night City) et les missions annexes qui sont des moyens de garnir rapidement votre compte en banque.

En plus de parfois ne pas être si annexes que cela pour l’histoire…

Ne loupez pas les petits bonus gratuits au début de l’intrigue…

Lorsque vous êtes à Night City, après votre première vraie mission, vous serez livrés à vous-même dans la ville. En bas de votre immeuble, ne loupez surtout pas le vendeur d’armes au bas de votre immeuble – vous y récupérez votre premier pistolet iconique. Après une nuit de sommeil vous réaliserez que votre système d’exploitation est buggué ce qui vous conduira à votre premier Charcudoc Viktor. En plus de vous implanter de nouveaux yeux, un goodie gratuit pour votre main vous attend, à condition de le sélectionner.

Transformez vos objets inutiles en cash

Des vendeurs sont disponibles dans Night City. Plutôt que de vous décharger trop souvent de ce que vous emportez à votre appartement – et de les y oublier – nous vous recommandons d’aller plutôt les transformer en cash.

Le piratage est sans conteste l’un des éléments les plus importants pour votre survie. Il s’agit par exemple de scanner votre environnement pour trouver en permanence des appareils dont vous pouvez prendre le contrôle, ou que vous pouvez détourner – permettant notamment à V de rester caché aux yeux de ses ennemis. Au début, le piratage peut sembler intimidant et des joueurs peuvent être tentés de l’ignorer et de foncer tête baissée.

Mais n’oubliez pas que vous êtes en 2077 – il y a des caméras de surveillance partout, ce qui permettra à vos ennemis de vous détecter, vous liant donc à une situation potentiellement fatale si vous ne le faites pas. En plus de désactiver ponctuellement une caméra de vidéosurveillance, ou afficher quelque sorte de diversion sur un écran derrière un ennemi, le piratage donne parfois accès à des mini jeux numériques minutés qui permettent par exemple de désactiver tout un réseau de caméras, ou obtenir de l’argent et des quickhacks.

Lorsque vous vous trouvez dans ce type de mini jeu, vous avez une grille de chiffres et un compte à rebours.

Vous avez trois sets de bits hexadécimaux à droite avec les options que l’on peut déloquer si on entre la même séquence à gauche. Le problème, c’est que lorsque vous sélectionnez un chiffre, vous ne pouvez sélectionner le suivant que dans la même ligne ou la même colonne, alternativement. Pour vous aider, passez la souris sur la grille, les bits correspondants seront mis en évidence à droite.

Obtenir l’un des éléments de droite est relativement trivial, mais il est possible d’en avoir plusieurs à la fois. Ce qui requiert simplement de bien comprendre comment cela fonctionne. Il faut terminer une séquence dont le nombre final commence la suivante. Cela devrait vous permettre de les enchaîner à la suite.

Très tôt dans le jeu, on vous offre une sorte de puce d’entraînement Militech. On entre alors dans une sorte de tutoriel d’entraînement. Certains trouveront que c’est une perte de temps, mais c’est pourtant une étape indispensable : les combats dans Cyberpunk 2077 peuvent être très difficiles à mener techniquement parlant, et il n’y a qu’une seule manière de progresser – il faut s’entraîner !

En prime, cet espace a deux avantages. D’abord vous pouvez gagner en expérience dans plusieurs catégories, et cet espace virtuel vous offre la possibilité de progresser sans consommer la moindre ressource.

Cyberpunk 2077 sauvegarde régulièrement votre avancée dans le jeu – par défaut toutes les 5 minutes. Il est d’ailleurs possible de changer cet intervalle dans les réglages. Vous pouvez revenir facilement à un point de sauvegarde antérieur en appuyant sur Pause. Un must si vous venez de frapper quelqu’un en appuyant accidentellement sur le mauvais bouton…



Nous vous conseillons également de faire des sauvegardes manuelles, par exemple avant certains points difficiles d’une mission. Pour cela, mettez le jeu en pause et allez dans Enregistrer la partie.

Combien y a-t-il de missions principales au total dans Cyberpunk 2077 ?

Il y en a 30. En voici la liste :

Gosse des Rues, Nomade ou Corpo (en fonction de votre choix)

(en fonction de votre choix) C’est en forgeant qu’on devient forgeron

La rescousse

Le Charcudoc

Le trajet

Le pick up

L’information

Le casse

L’amour comme le feu

Jouer pour le temps

Amour automatique

L’espace entre

Désastre

Double vie

Dans la rue

Gimme Danger

M’Ap Tann Pèlen

Je marche la ligne

Ne jamais disparaître

Transmission

Ville morte

Coups de foudre

La vie en temps de guerre

Jouer la prudence

Rechercher et détruire

Ténia

Nocturne Op55N1

Dernière caresse

Totalimmortel

Où ai-je l’esprit?

Cyberpunk 2077 est un univers ultra détaillé, et il n’est donc pas étonnant que le jeu consomme beaucoup de ressources. Certains joueurs rencontrent ainsi un problème agaçant de textures qui prennent trop de temps à se charger. En particulier sur console. Installer le jeu sur un volume SSD règle généralement le problème. Ce qui est possible sur PC, et bien sûr, PS5 et Xbox Series.

Cyberpunk 2077 : nos conseils pour éviter la nausée si vous êtes sensible

Comme avec tous les jeux en 3D, jouer à Cyberpunk 2077 peut se révéler être une épreuve au bout d’une petite demi-heure de jeu chez certains. Lorsque l’on est concerné (c’est le cas de l’auteur de ces lignes) on ressent alors une sensation très désagréable, que l’on peut rapprocher du mal de mer, ou du mal des transports. Sensation qui peut perdurer pendant plusieurs heures, même après avoir arrêté de jouer.

D'emblée il faut savoir deux choses : aussi désagréable soit-elle, cette sensation ne représente pas de danger pour votre santé. Il est également possible de limiter son apparition. A la source de ce problème courant, il y a en effet la manière dont vous percevez votre orientation et le mouvement. Ne vous êtes-vous par exemple jamais demandé comment votre cerveau arrive à comprendre que l’avion monte ou descend lors d’un voyage alors que vous n’avez aucun vrai repère visuel pour l’affirmer ?

Cela est dû à vos oreilles internes qui sont une sorte de petit canal rempli de liquide qui fait office de sorte de « niveau » biologique. En temps normal, c’est très utile, par exemple pour se tenir debout même les yeux fermés sans tomber. Mais dans certaines situations, les infos qui viennent de l’oreille interne entrent en conflit avec ce que votre regard perçoit. Et ça, votre cerveau n’aime pas du tout. On a alors cette désagréable sensation de nausée.

Cyberpunk 2077 propose un slider dans les réglages graphiques pour changer le champ de vision. Un plus grand champ de vision signifie des mouvements un peu plus doux et donc plus digestes (façon de parler). Il est également recommandé de désactiver les mouvements caméra additionnels dans Gameplay, ce qui adoucira encore un peu plus les mouvements. Néanmoins, sachez que ce n’est pas une solution miracle, surtout dans les séquences d’entraînement et de combat.

C’est pourquoi nous vous recommandons :

De limiter initialement vos sessions de jeu à 5 ou 10 minutes avec un minuteur pour vous forcer à arrêter avant d’avoir la sensation de nausée, puis d’augmenter progressivement la durée des sessions par paliers de 5 a 10 minutes, très graduellement, sur plusieurs jours

avec un minuteur pour vous forcer à arrêter avant d’avoir la sensation de nausée, puis d’augmenter progressivement la durée des sessions par paliers de 5 a 10 minutes, très graduellement, sur plusieurs jours De vous installer loin de l’écran dans une pièce bien éclairée (il faut que l’essentiel de votre champ de vision soit occupé par quelque chose de fixe)

(il faut que l’essentiel de votre champ de vision soit occupé par quelque chose de fixe) De faire attention à votre position – la nausée vient beaucoup plus facilement lorsque l’on est « affalé » sur le canapé. Essayez de vous tenir bien droit .

– la nausée vient beaucoup plus facilement lorsque l’on est « affalé » sur le canapé. . Attention à la température de la pièce : si vous commencez à avoir la nausée, la chaleur ne fera qu'empirer la chose !

Dans le cas où vous seriez pris par cette sensation, dans tous les cas, arrêtez immédiatement de jouer et allez prendre l’air – vous le regretterez pendant quelques heures le cas échéant !

